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Yanlış Kişiye Gönderdiği Mesaj Yüzünden Yerin Dibine Giren Twitter Kullanıcıları

Yanlış Kişiye Gönderdiği Mesaj Yüzünden Yerin Dibine Giren Twitter Kullanıcıları

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 23:03

Günümüzde yanlış bir kişiye mesaj göndermek oldukça yaygın bir durum. Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi teknolojideki ''hız'' bazen bizim en büyük düşmanımız oluyor ve göndermek istediğimiz mesaj bir anda yanlış kişiye gidiyor. 

@olmekaarabas nickli Twitter (X) kullanıcısı da yanlış kişiye attıkları mesajı fark edince soğuk terler döken insanları derleyen bir paylaşım yaptı. O paylaşımı gören çok sayıda kullanıcı, kendi başından geçen ''yanlış kişiye mesaj gönderme'' anısını anlattı.

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Her şey @olmekaarabas nickli Twitter kullanıcısının, ''Yanlış kişiye attıkları mesajları fark edince soğuk terler döken insanlar'' notuyla paylaştığı flood'la başladı.

Her şey @olmekaarabas nickli Twitter kullanıcısının, ''Yanlış kişiye attıkları mesajları fark edince soğuk terler döken insanlar'' notuyla paylaştığı flood'la başladı.
twitter.com

O paylaşımı gören diğer kullanıcılar da kendi başlarından geçen ''yanlış kişiye mesaj gönderme'' anılarını paylaştı👇

O paylaşımı gören diğer kullanıcılar da kendi başlarından geçen ''yanlış kişiye mesaj gönderme'' anılarını paylaştı👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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