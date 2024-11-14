Yanlış Kişiye Gönderdiği Mesaj Yüzünden Yerin Dibine Giren Twitter Kullanıcıları

Günümüzde yanlış bir kişiye mesaj göndermek oldukça yaygın bir durum. Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi teknolojideki ''hız'' bazen bizim en büyük düşmanımız oluyor ve göndermek istediğimiz mesaj bir anda yanlış kişiye gidiyor.

@olmekaarabas nickli Twitter (X) kullanıcısı da yanlış kişiye attıkları mesajı fark edince soğuk terler döken insanları derleyen bir paylaşım yaptı. O paylaşımı gören çok sayıda kullanıcı, kendi başından geçen ''yanlış kişiye mesaj gönderme'' anısını anlattı.