Mistik Anne Hareketlerinden KYK'dan Kaçamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mistik Anne Hareketlerinden KYK'dan Kaçamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Babasından olgun.
Sanki bana Daron Acemoğlu.
Çok gizemli bir olay...
Pandemi dönemi...
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Güzel bir konuya parmak basmış.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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