onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Mistik Anne Hareketlerinden KYK'dan Kaçamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mistik Anne Hareketlerinden KYK'dan Kaçamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 18:55

Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Babasından olgun.

Babasından olgun.
twitter.com

Sanki bana Daron Acemoğlu.

Sanki bana Daron Acemoğlu.
twitter.com

Çok gizemli bir olay...

Çok gizemli bir olay...
twitter.com

Pandemi dönemi...

Pandemi dönemi...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzel bir konuya parmak basmış.

Güzel bir konuya parmak basmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın