Tamer Karadağlı'nın 360 Derece Paylaşımına Gelen İronik Yorumlar
Tamer Karadağlı'nın 360 Derece Paylaşımına Gelen İronik Yorumlar
Oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı son yıllarda oyunculuğundan çok siyasi söylemleri ve oturduğu makam koltuğuyla gündeme geliyor. Ancak ünlü oyuncunun ziyarete gittiği Semerkand şehrinden yaptığı paylaşım da bazılarının tuhafına gitti. Kendisine 360 derece çekim yaptıran Karadağlı'nın bu paylaşımı özellikle Twitter'da dillere düştü.
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Tamer Karadağlı Özbekistan'nın Semerkand kentinden bir paylaşım yaptı.
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O paylaşımı şöyle bırakalım.
Tabii yorumlar da peşi sıra geldi.
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