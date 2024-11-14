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Tamer Karadağlı'nın 360 Derece Paylaşımına Gelen İronik Yorumlar

Tamer Karadağlı'nın 360 Derece Paylaşımına Gelen İronik Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 13:33

Oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı son yıllarda oyunculuğundan çok siyasi söylemleri ve oturduğu makam koltuğuyla gündeme geliyor. Ancak ünlü oyuncunun ziyarete gittiği Semerkand şehrinden yaptığı paylaşım da bazılarının tuhafına gitti. Kendisine 360 derece çekim yaptıran Karadağlı'nın bu paylaşımı özellikle Twitter'da dillere düştü.

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Tamer Karadağlı Özbekistan'nın Semerkand kentinden bir paylaşım yaptı.

Tamer Karadağlı Özbekistan'nın Semerkand kentinden bir paylaşım yaptı.

O paylaşımı şöyle bırakalım.

Tabii yorumlar da peşi sıra geldi.

Tabii yorumlar da peşi sıra geldi.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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