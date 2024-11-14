Tamer Karadağlı'nın 360 Derece Paylaşımına Gelen İronik Yorumlar

Oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı son yıllarda oyunculuğundan çok siyasi söylemleri ve oturduğu makam koltuğuyla gündeme geliyor. Ancak ünlü oyuncunun ziyarete gittiği Semerkand şehrinden yaptığı paylaşım da bazılarının tuhafına gitti. Kendisine 360 derece çekim yaptıran Karadağlı'nın bu paylaşımı özellikle Twitter'da dillere düştü.