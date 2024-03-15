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Yaptığın İftar Menüsüne Göre Seni Hangi Duygu Yönetiyor?

Yaptığın İftar Menüsüne Göre Seni Hangi Duygu Yönetiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 13:46

Ramazan'da hazırlanan iftar ve sahur menüleri, kişiliğimiz hakkında ipucu veriyor olabilir mi? 

Neden olmasın?

Bize bir iftar menüsü hazırla, seni hangi duygunun yönettiğini ortaya çıkaralım!

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1. Öncelikle sıcak bir çorbadan başlayalım. Senin iftar menünde hangisi var?

2. Ana yemek tercihin bunlardan hangisi olur?

3. Yanında ne alırdın?

4. Salata olmadan olur mu hiç! Tercihin hangisi?

5. Biraz da soframızı renklendirelim mi? Hangi mezeyi tercih edersin?

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6. Son olarak bir de tatlı seç bakalım!

Seni mutluluk yönetiyor!

Sen ne kadar büyük bir mutlulukla hazırladın menünü! Seçtiğin yemeklerden görüyoruz ki seni bu hayatta asıl yöneten şey mutluluk. Sen attığın her adımda mutlu olmayı önceliyorsun. Seni mutlu etmeyen ortamlardan uzaklaşıyor, mutluluğun kıymetini biliyorsun. Etrafındaki birçok kişi de senin bu özelliğini özeniyor haliyle. Senin pek bir kafana takmaman, onları kıskandırıyor. Sen hayatın zorluklarına göğüs germeyi, onlarla baş etmenin yöntemini bulmuşsun. Mutluluğu da hayatın her alanında olduğu gibi, sofrana da yanısıtıyorsun!

Seni kontrol duygusu yönetiyor!

Hazırladığın bu menü bize senin ne kadar kontrolü seven bir kişi olduğunu gösteriyor. Her şeyin senin istediğin gibi gitmesini istiyor, bir pürüz çıkmasından hoşlanmıyorsun. Haliyle sen hayatında da sofranda da fazla risk almayı sevmiyor, klasik olanı tercih ediyorsun. Her ne kadar hayatındaki her şeyi kontrol edebilsen de, arada çıkan pürüzler senin canını sıkıyor. Sana sofra üzerinden anlatalım, sen bunu hayatına uyarla: Bu masayı yorumladığımızda, senin klasik tatlardan vazgeçemediğini görüyoruz. Sen neyi güzel yapıyorsan, hayatında onunla devam ediyorsun. Farklı tatlar hoşuna gidecek olsa da alıştığın şeylerden vazgeçemiyorsun. Kimi zaman canını sıksalar da...

Tanıdık geldi mi?

Seni korku yönetiyor!

Şu hayattaki korkularını sofrana bile yansıtıyorsun! Sen bugüne kadar çok acı çekmiş, sırtından bıçaklanmış, yalanlara maruz kalmışsın...Tüm bu yaşadıkların seni korkak bir insan yapmış. Haliyle insanlara güvenmekte zorluk çekiyorsun. Sen, hayatındaki insanları da kaybetmekten korkuyor, yalnız kalmaktan çekiniyorsun. Bunun için elinden gelenin en iyisini yapıyor, onları kaybetmemek için kimi zaman çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun. Korku senin tüm hayatının kontrolünü ele geçirmiş. Fakat bu şekilde yaşamak, sence de biraz zor değil mi?

Seni kaygı yönetiyor!

Hangimizi yönetmiyor ki? Yalnız senin kaygı seviyen o denli yüksek ki hazırladığın sofrada bile bunun izlerini görebiliyoruz. Oldukça kararsızsın bir kere. Hangi duyguyu yaşayacağına emin olamıyor, heyecanlanıyor, sonunda kaygıyla baş başa kalıyorsun. Aslında kendine güvensen de, yaşadığın bu kaygı durumu seni geri çekiyor. İçinde kalan birçok farklı hayal, duygu, istek olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun tek sebebi ise bugüne kadar yaşadığın olumsuz deneyimlerin kaygıya sebep olması. Fakat, geçmişte yaşananlar, gelecekte de yaşanacak diye bir kaide yok ki! Her şey olacağını varır, su akar yolunu bulur. Boşuna dememişler!

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