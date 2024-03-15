Yaptığın İftar Menüsüne Göre Seni Hangi Duygu Yönetiyor?
Yaptığın İftar Menüsüne Göre Seni Hangi Duygu Yönetiyor?
Ramazan'da hazırlanan iftar ve sahur menüleri, kişiliğimiz hakkında ipucu veriyor olabilir mi?
Neden olmasın?
Bize bir iftar menüsü hazırla, seni hangi duygunun yönettiğini ortaya çıkaralım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle sıcak bir çorbadan başlayalım. Senin iftar menünde hangisi var?
2. Ana yemek tercihin bunlardan hangisi olur?
3. Yanında ne alırdın?
4. Salata olmadan olur mu hiç! Tercihin hangisi?
5. Biraz da soframızı renklendirelim mi? Hangi mezeyi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Son olarak bir de tatlı seç bakalım!
Seni mutluluk yönetiyor!
Seni kontrol duygusu yönetiyor!
Seni korku yönetiyor!
Seni kaygı yönetiyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda