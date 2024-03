Yaptığın İftar Menüsüne Göre Seni Hangi Duygu Yönetiyor?

Hazırladığın bu menü bize senin ne kadar kontrolü seven bir kişi olduğunu gösteriyor. Her şeyin senin istediğin gibi gitmesini istiyor, bir pürüz çıkmasından hoşlanmıyorsun. Haliyle sen hayatında da sofranda da fazla risk almayı sevmiyor, klasik olanı tercih ediyorsun. Her ne kadar hayatındaki her şeyi kontrol edebilsen de, arada çıkan pürüzler senin canını sıkıyor. Sana sofra üzerinden anlatalım, sen bunu hayatına uyarla: Bu masayı yorumladığımızda, senin klasik tatlardan vazgeçemediğini görüyoruz. Sen neyi güzel yapıyorsan, hayatında onunla devam ediyorsun. Farklı tatlar hoşuna gidecek olsa da alıştığın şeylerden vazgeçemiyorsun. Kimi zaman canını sıksalar da...

Tanıdık geldi mi?