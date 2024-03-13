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Kime Kulak Vermelisin?

Kime Kulak Vermelisin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 20:34

Hani bazı zor zamanlar olur, içinden nasıl çıkacağını bilemezsin. 'Keşke birisi olsa da, ona kulak versem' dersin.

Peki sen şu sıralar, aslında kime kulak vermelisin?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını!

3. Peki bu aralar en çok hangi konuda sıkıntıların var?

4. Senin kafan ne kadar karışık? (4 en çok!)

5. Hayatındaki önemli kararları nasıl alırsın?

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6. Peki sen insanların tavsiye için gelebileceği bir kişi misin?

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangi üçlü seni en iyi şekilde tanımlıyor? Dürüst ol!

8. Son olarak burcunu da seçer misin?

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Sen kendine kulak vermelisin!

Zor bir süreçten geçtiğini anlayabiliyoruz. Fakat bu süreçte sana kendinden başkasının yardımı dokunmayacak! Ne yaşadığını en iyi sen biliyorsun. Duygularını, hislerini, gelecek kaygını, korkularını yalnızca sen anlıyorsun. Bu demek değil ki sen, yalnız bir insansın. Sadece şu anda sen biraz kendi kabuğuna çekilmeli, kendi iç sesine kulak vermelisin. Aslında sana uzun süredir bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Fakat sen, içinde bulunduğun kalabalıkların sesinden kendi sesini duyamıyorsun...

Sen ailene, aile bildiklerine bir kulak vermelisin!

Seni şu hayatta en iyi anlayan kişiler hiç şüphesiz ailenden, aile bildiğin kişilerden. Şu anda oldukça sıkıntılı bir durumun içinde geçiyor olabilirsin. Bu durumu ise her zaman olduğu gibi annen, baban, belki ağabeyin, ablan ya da başka bir yakının anlıyor. Sen, onların yanında kendini değiştirmek, hatta kendini anlatmak zorunda bile değilsin. Sen yeter ki onların yanına git, dertlerine derman olacaklarına eminiz.

Sen yakın arkadaşlarına kulak vermelisin!

Görüyoruz ki sen oldukça zor bir durumdan geçiyorsun. Bu durumuna bir çekidüzen verecek olan kişi ise en yakın arkadaşın. Hatta şu anda seni düşünüyor, senin ona gitmeni bile bekliyor olabilir. Senin tıpkı dizilerde olduğu gibi yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği bir dostun var. Sen ona her derdini anlatıyorsun, o da sana...Fakat sen, son zamanlarda biraz içine kapanmış, dertlerini kendi kendine çözmeye çalışmışsın. Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki, bu durum ise seni oldukça yıpratmış. Sen en iyisi bir kahve al, arkadaşının yanına git, söylediklerine kulak ver...

Sen aşkına kulak vermelisin!

Demek senin minnoş kalbin şu sıralar kırıldı öyle mi? Bunun tamirinin ise aşkta olduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun bence! Sen içine sıkan her ne derdin varsa bir kenara bırakmalı, aşkına kulak vermelisin. Kalbinin sesini dinlemelisin. Eğer bir sevgilin varsa ona gidip sarılmalı, uzun süredir konuşmadığınız şeyleri konuşmalısınız. Eğer bir sevgilin yoksa, kalbini neden aşka kapattığını bir düşün bakalım. Son zamanlarda yaşadığın problemlerin temel sebebi, yalnızlık olabilir mi? Eminiz ki sen, diğer yarını bulduğunda tıpkı dizilerde olduğu gibi mutluluğa kavuşacaksın!

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cansu ersan

Sen yakın arkadaşlarına kulak vermelisin

Selver.1994.06

Sen kendine kulak vermelisin ! Zor bir süreçten geçtiğini anlayabiliyoruz. Fakat bu süreçte sana kendinden başkasının yardımı dokunmayacak! Ne yaşadığını en ... Devamını Gör