Kime Kulak Vermelisin?
Kime Kulak Vermelisin?
Hani bazı zor zamanlar olur, içinden nasıl çıkacağını bilemezsin. 'Keşke birisi olsa da, ona kulak versem' dersin.
Peki sen şu sıralar, aslında kime kulak vermelisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını!
3. Peki bu aralar en çok hangi konuda sıkıntıların var?
4. Senin kafan ne kadar karışık? (4 en çok!)
5. Hayatındaki önemli kararları nasıl alırsın?
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6. Peki sen insanların tavsiye için gelebileceği bir kişi misin?
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangi üçlü seni en iyi şekilde tanımlıyor? Dürüst ol!
8. Son olarak burcunu da seçer misin?
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