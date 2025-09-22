Yapay Zekaya Sorduk: Zenginlik Algısı Gelecekte Nasıl Değişecek?

Geleceğin toplumlarında, zenginlik sadece ne kadar paranız olduğu ile değil, ne kadar insana dokunduğunuzla ölçülecek. Sosyal medya zaten bunun ilk adımlarını atıyor; takipçi sayısı ve etki alanı, birçok insana ekonomik gücün önüne geçiyor. İleride bu durum daha da büyüyerek, toplumsal fayda yaratanlar gerçek zengin sayılacak. Mesela bir kişi milyonlarca insana ilham verebiliyorsa çok büyük mal varlığı olmasa da toplum gözünde daha zengin görünecek. Etki gücü, prestij ve itibar, paradan çok daha kıymetli hale gelecek.