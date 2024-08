Yalnızlığının Sebebi Ne?

Yalnızlık senin en yakın arkadaşın olmuş gibi hissediyorsun. Nedeni ise, kendini hiçbir yere ait hissetmemen. Belki de çevrendeki herkesle aranda bir uçurum varmış gibi hissediyorsun. İnsanlarla aranda sanki görünmez bir duvar var ve bu duvarı aşmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, kendini bu büyük dünyada kaybolmuş gibi hissediyorsun. Kendini bir yabancı gibi hissettiğin bu dünyada, hiçbir yere ait olmadığını düşünüyorsun. Kendini bir ormana atılmış gibi, çaresiz ve yalnız hissediyorsun. İnsanlarla arandaki bu duvar, belki de senin en büyük düşmanın. Bu duvarı aşmak için ne kadar çabalasan da, sanki her seferinde daha da yüksek hale geliyor. Bu duvar, seni diğer insanlardan ayırıyor ve seni yalnızlığa mahkum ediyor.