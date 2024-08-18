Yalnızlığının Sebebi Ne?
Yalnızlığının Sebebi Ne?
Bazen kendini yalnız hissettiğin zamanlar olur. Bunun sebebi her seferinde farklı bir şey olabilir. Senin kendini yalnız hissetmenin sebebi ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini ne kadar yalnız hissediyorsun puanla bakalım!(1=en az, 5=en çok)
4. En son ne zaman dışarı çıkıp eğlendin?
5. Gün içinde kendini mutsuz hissediyor musun?
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6. İnsanlar seni sevsin diye olmadığın biri gibi davranıyor musun?
7. Bir hata yaptığında kabul eder misin?
8. Kalabalık bir ortamdayken modun düşerse nasıl davranırsın?
9. Sence depresyonda mısın?
10. Son olarak hangi mevsim sana yalnız hissettirir
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Senin yalnızlığının sebebi anlaşılmamak!
Senin yalnızlığının sebebi sevgisizlik!
Senin yalnızlığının sebebi ait hissedememen!
Senin yalnızlığının sebebi çabuk sıkılman!
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genellikle kendi köşene çekilip, orada takılıyorsun. Kendi düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Bu durum, belki de senin için bir nevi kaçış yolu oluyor.