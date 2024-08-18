Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Yalnızlığının Sebebi Ne?

Yalnızlığının Sebebi Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 12:01

Bazen kendini yalnız hissettiğin zamanlar olur. Bunun sebebi her seferinde farklı bir şey olabilir. Senin kendini yalnız hissetmenin sebebi ne?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini ne kadar yalnız hissediyorsun puanla bakalım!(1=en az, 5=en çok)

4. En son ne zaman dışarı çıkıp eğlendin?

5. Gün içinde kendini mutsuz hissediyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İnsanlar seni sevsin diye olmadığın biri gibi davranıyor musun?

6. İnsanlar seni sevsin diye olmadığın biri gibi davranıyor musun?

7. Bir hata yaptığında kabul eder misin?

8. Kalabalık bir ortamdayken modun düşerse nasıl davranırsın?

9. Sence depresyonda mısın?

10. Son olarak hangi mevsim sana yalnız hissettirir

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Senin yalnızlığının sebebi anlaşılmamak!

Senin yalnızlığının sebebi anlaşılmamak!

Anlaşılmamak, seni, belki de farkında olmadan, insanlardan uzaklaştırıyor. Bu durum, adeta seni bir yabancı gibi hissettiriyor ve sosyal çevrenden kendini soyutlamanı sağlıyor. İnsanlarla arana mesafe koyuyorsun, belki de onların seni anlamadığını düşündüğün için. Anlaşılmamak, sadece seni insanlardan uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda seni çok uzağa, belki de hiç bilmediğin bir yere itiyor. Bu durum, seni adeta bir adaya dönüştürüyor, etrafında kimse olmadan, kendi dünyanda yaşamaya zorluyor. Bu durumda, genellikle kendi köşene çekilip, orada takılıyorsun. Kendi düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Bu durum, belki de senin için bir nevi kaçış yolu oluyor.

Senin yalnızlığının sebebi sevgisizlik!

Yalnızlık, kalbinin en derin köşelerinde saklı kalmış bir hüzün gibi hissettiriyor. Bu his, sanki bir sis bulutu gibi etrafını sarıyor ve seni dünyadan, insanlardan uzaklaştırıyor. Yalnızlık hissinin asıl sebebi, sevgisizlik. Sevgisizlik, seni adeta bir adaya mahkum ediyor ve etrafındaki tüm insanları seninle arasına bir duvar örüyor. Bir düşün, ne zaman birine sevgini göstermeye çalışsan, karşılığında ne alıyorsun? Maalesef çoğu zaman karşılığında beklediğin sevgiyi alamıyorsun. Bu durum, seni hayal kırıklığına uğratıyor ve yalnızlığın kollarına itiyor. Her seferinde verdiğin sevgiyi geri alamamanın verdiği hüsran, seni daha da içine kapanık bir hale getiriyor. Bu durum, seni insanlardan uzaklaştırıyor ve yalnızlığın karanlık dehlizlerine sürüklüyor. Ancak unutma, her zaman sevgiye açık kal ve sevgiyi bulacağın bir yol mutlaka olacaktır.

Senin yalnızlığının sebebi ait hissedememen!

Yalnızlık senin en yakın arkadaşın olmuş gibi hissediyorsun. Nedeni ise, kendini hiçbir yere ait hissetmemen. Belki de çevrendeki herkesle aranda bir uçurum varmış gibi hissediyorsun. İnsanlarla aranda sanki görünmez bir duvar var ve bu duvarı aşmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, kendini bu büyük dünyada kaybolmuş gibi hissediyorsun. Kendini bir yabancı gibi hissettiğin bu dünyada, hiçbir yere ait olmadığını düşünüyorsun. Kendini bir ormana atılmış gibi, çaresiz ve yalnız hissediyorsun. İnsanlarla arandaki bu duvar, belki de senin en büyük düşmanın. Bu duvarı aşmak için ne kadar çabalasan da, sanki her seferinde daha da yüksek hale geliyor. Bu duvar, seni diğer insanlardan ayırıyor ve seni yalnızlığa mahkum ediyor.

Senin yalnızlığının sebebi çabuk sıkılman!

Yalnız hissetmenin ardında yatan sebep, hızlı bir şekilde sıkılman olabilir. Sen, herkesin aksine, en küçük ayrıntılardan bile kolaylıkla sıkılıyorsun. İster bir kitap okuyor, ister bir film izliyor, isterse de bir arkadaşınla sohbet ediyor ol, bir anda sıkıldığını hissediyorsun. Bu durum, senin içinde bir kaçış arzusu uyandırıyor. Kendini bir anda her şeyden ve herkesten uzaklaşmış buluyorsun. Bu hızlı sıkılma hali, senin yalnızlık duygularını tetikliyor olabilir. Kendini bu durumdan kurtarmak için belki de yeni bir hobi edinmeyi, farklı insanlarla tanışmayı ya da belki de hayatına yeni bir yön vermek isteyebilirsin. Bu durumda, yalnız hissetmenin sebebinin çabuk sıkılmak olduğunu göz önünde bulundurarak, bu durumu değiştirmek için adımlar atabilirsin.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mr Tg

genellikle kendi köşene çekilip, orada takılıyorsun. Kendi düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Bu durum, belki de senin için bir nevi kaçış yolu oluyor.