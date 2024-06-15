Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!

Rekabetçi oyun arayanları da es geçmeyelim. Gerçekçi mekanikleri ile Sandstorm, aksiyon sevdalılarını kendine bağlayabilir. Multiplayer odaklı bu yapım, daha önce birçok oyunda gördüğümüz bir yapıya sahip. Belirli sayıda oyuncu bir haritaya bırakılıyor ve birbiri ile kıyasıya rekabete başlıyor. Oyunu ilgi çekici yapan kısım ise modern oyunlara nazaran sizin elinizden tutmuyor ve gerçekçi bir deneyimi ön plana alıyor.