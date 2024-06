Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!

Modernleştirilmiş yeni Tomb Raider üçlemesi, aksiyon ihtiyacınızı karşılayabilir. Lara Croft ile çeşitli maceralara atıldığımız bu seride, ilgi çekici hikâyeler ve eğlenceli oynanış mekanikleri sizi bekliyor. Eğer halihazırda bir Game Pass aboneliğiniz varsa, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarını ek bir ücret ödemeden deneyimleyebilirsiniz.