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Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!

Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 18:01

Aksiyon severler için Xbox Game Pass ile oynayabilecekleri en iyi oyunları listeledik.

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10. Sniper Elite 5

10. Sniper Elite 5

Köklü bir seri olan Sniper Elite, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Sizi geniş bir haritaya bırakan bu oyun, belirli görevler vererek bölümü tamamlamanızı istiyor. Görevi nasıl tamamlayacağınız ise tamamen size kalmış. İster gizli gizli ilerleyin, isterseniz de kendinizi aksiyonun ortasına bırakın.

9. Warhemmer 40,000: Darktide

9. Warhemmer 40,000: Darktide

Önüne ne geldiyse öldür temalı bu yapım, size ve arkadaşlarınıza eğlenceli saatler geçirtebilir. Arkadaşlarınıza dememin sebebi ise bu oyunun özünde 4 kişilik bir deneyim için tasarlanması. Arkadaşlarınızla oynayacak bir aksiyon oyunu arıyorsanız, bu yapım sizlere ilaç gibi gelecektir.

8. Control

8. Control

Remedy tarafından geliştirilen Control, gizemli hikâyesi ve keyifli oynanışı ile sizlere güzel vakitler geçirtebilir. İnsanüstü güçlerle birlikte düşmanlara karşı savaştığımız bu yapım, aksiyon anlamında sizleri tatmin edecek bir deneyim vadediyor.

7. Hi-Fi Rush

7. Hi-Fi Rush

Tango Gameworks'ün kapanmadan önce yayınladığı son oyun olan Hi-Fi Rush, biraz farklı bir deneyim vadediyor. Müziğin ritmine göre savaştığımız bu oyun, sağlam aksiyon mekaniklerine de sahip. Daha önce bu tarz bir oyun deneyimlemediyseniz, Hi-Fi Rush'a mutlaka göz atmanızı öneririm.

6. Evil West

6. Evil West

Bölgeye gir, adam vur, ilerle mantığı ile hareket eden Evil West, tam anlamıyla bir kafa dağıtma oyunu. Günün stresini atmak için girip birkaç düşman ezebilirsiniz. Tamamen aksiyon odaklı olan bu yapım, temelinde sağlam oynanış mekanikleri de barındırıyor.

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5. Tomb Raider Üçlemesi

5. Tomb Raider Üçlemesi

Modernleştirilmiş yeni Tomb Raider üçlemesi, aksiyon ihtiyacınızı karşılayabilir. Lara Croft ile çeşitli maceralara atıldığımız bu seride, ilgi çekici hikâyeler ve eğlenceli oynanış mekanikleri sizi bekliyor. Eğer halihazırda bir Game Pass aboneliğiniz varsa, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarını ek bir ücret ödemeden deneyimleyebilirsiniz.

4. Insurgency: Sandstorm

4. Insurgency: Sandstorm

Rekabetçi oyun arayanları da es geçmeyelim. Gerçekçi mekanikleri ile Sandstorm, aksiyon sevdalılarını kendine bağlayabilir. Multiplayer odaklı bu yapım, daha önce birçok oyunda gördüğümüz bir yapıya sahip. Belirli sayıda oyuncu bir haritaya bırakılıyor ve birbiri ile kıyasıya rekabete başlıyor. Oyunu ilgi çekici yapan kısım ise modern oyunlara nazaran sizin elinizden tutmuyor ve gerçekçi bir deneyimi ön plana alıyor.

3. Atomic Heart

3. Atomic Heart

Distopya meraklıları buraya! 1950'lerin Sovyetler Birliğinde geçen bu yapım, devletin ileri teknoloji dünyasının bozulmasını konu alıyor. FPS türünde olan Atomic Heart, sizlere keyifli vakitler geçirtebilecek bir yapıda. Bünyesinde farklı mekanikler bulunduran oyun, aksiyon severleri üzmeyecektir.

2. Lies of P

2. Lies of P

Souls türünü en iyi uygulayan oyunlardan olan Lies of P, sizlere sağlam bir aksiyon vadediyor. Tabii, zorluk kısmını da unutmayalım. Farklı oynanış tarzlarını destekleyen bu yapım, görsel anlamda da bir hayli iddialı.

1. Diablo 4

1. Diablo 4

Blizzard'ın yıllardır devam eden efsanevi serisi Diablo, son oyunu ile Game Pass sisteminde. Diablo 4, aksiyon seven her oyuncunun mutlaka deneyimlemesi gereken bir yapım. İzometrik bir yapıya sahip bu oyun, rol yapma ögelerini de bünyesinde barındırıyor.

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