Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!
Xbox Game Pass İle Oynayabileceğiniz En İyi Aksiyon Oyunları!
Aksiyon severler için Xbox Game Pass ile oynayabilecekleri en iyi oyunları listeledik.
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10. Sniper Elite 5
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9. Warhemmer 40,000: Darktide
8. Control
7. Hi-Fi Rush
6. Evil West
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5. Tomb Raider Üçlemesi
4. Insurgency: Sandstorm
3. Atomic Heart
2. Lies of P
1. Diablo 4
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