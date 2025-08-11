onedio
X’ten Grok’un Hesabına Engel: Topluluk Kuralları Nedeniyle Hesap Askıya Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 22:08

Eski adıyla Twitter olan X’te, Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen ve X’e de entegre edilen Grok’un hesabı askıya alındı. Grok geçtiğimiz günlerde sorulara küfürlü cevaplar vermesi ile gündem olmuştu. Ayrıca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in çıplak fotoğraflarını üretmesi nedeniyle de eleştiriliyordu.

X'te Grok'un hesabı kısa süre sonra yeniden açıldı.

Son yapılan güncellemelerle Grok isimli yapay zeka sohbet robotunun küfürlü cevapları gündem olmuştu.

Grok son olarak ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift’in çıplak fotoğraflarını üretmekle suçlanıyordu. Eski adıyla Twitter olan X’te, Grok’un hesabına engel getirildi. 

Topluluk kuralları yüzünden getirilen engelin Taylor Swift ile alakalı şikayetler yüzünden olduğu iddia ediliyordu.

Ancak sonrasında X'te bulunan Grok hesabı kısa bir süre sonra açıldı.

İsmail Kahraman
