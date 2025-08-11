X’ten Grok’un Hesabına Engel: Topluluk Kuralları Nedeniyle Hesap Askıya Alındı

Eski adıyla Twitter olan X’te, Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen ve X’e de entegre edilen Grok’un hesabı askıya alındı. Grok geçtiğimiz günlerde sorulara küfürlü cevaplar vermesi ile gündem olmuştu. Ayrıca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in çıplak fotoğraflarını üretmesi nedeniyle de eleştiriliyordu.

X'te Grok'un hesabı kısa süre sonra yeniden açıldı.