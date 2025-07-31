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Galatasaraylı Hukukçular Derneği’nden X’in Yapay Zekası ‘Grok’ Hakkında Suç Duyurusu

Galatasaraylı Hukukçular Derneği’nden X’in Yapay Zekası ‘Grok’ Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 22:16

Galatasaraylı Hukukçular Derneği, sosyal medyada sarı kırmızılı kulüp hakkındaki yorumları nedeniyle X platformunun yapay zekası Grok hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Daha önce ettiği küfürler nedeniyle Türkiye’de erişim engeli ile karşı karşıya kalan Grok, bu kez da Galatasaraylıları kızdırdı!

Daha önce ettiği küfürler nedeniyle Türkiye’de erişim engeli ile karşı karşıya kalan Grok, bu kez da Galatasaraylıları kızdırdı!

Nurizade Bey isimli bir kullanıcısının “Hey Grok, fetö diyince Türkiye’de hangi spor kulübü akla gelir” sorusuna yapay zekadan “FETÖ denince Türkiye’de akla en çok Galatasaray gelir; Eski oyuncuları Hakan Şükür ve Arif Erdem’in örgüt bağlantıları nedeniyle kulüpten ihraç edilmeleri ve hükümet eleştirileri buna neden. Fenerbahçe ise FETÖ’nün şike kumpasının mağduru olarak anılır” cevabı geldi.

Galatasaraylı Hukukçular Derneği bu yazılan yorumlar sonrasında X’in yapay zeka uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaraylı Hukukçular Derneği bu yazılan yorumlar sonrasında X’in yapay zeka uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada kulübümüze, yöneticilerimize, sporcularımıza, camiamıza ve derneğimize yönelik hakaret niteliğindeki ifadeleri nedeniyle 6222 sayılı kanun nezdinde suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin olarak şahıslar hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu başvurusunda bulunduk. Söz konusu sürecin takipçisi olacağımızı ve ilerleyen aşamalarda kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygıyla belirtiriz.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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