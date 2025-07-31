Galatasaraylı Hukukçular Derneği’nden X’in Yapay Zekası ‘Grok’ Hakkında Suç Duyurusu
Galatasaraylı Hukukçular Derneği, sosyal medyada sarı kırmızılı kulüp hakkındaki yorumları nedeniyle X platformunun yapay zekası Grok hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Daha önce ettiği küfürler nedeniyle Türkiye’de erişim engeli ile karşı karşıya kalan Grok, bu kez da Galatasaraylıları kızdırdı!
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Galatasaraylı Hukukçular Derneği bu yazılan yorumlar sonrasında X’in yapay zeka uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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