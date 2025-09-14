onedio
X'te Faaliyet Gösteren Yapay Zeka Botu Perplexity'e Erişim Engeli Getirildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 14:06

X'in yapay zekası uygulaması Grok, daha önce kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla gündeme gelmişti. Tüm dünyada paniğe sebep olan Grok'un X hesabına geçtiğimiz günlerde ise 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi talep edilmişti.

EngelliWeb'in aktardığına göre, Perplexity AI'ın servisi 'Ask Perplexity' X hesabına erişim engeli getirildi.

Kaynak: EngelliWeb

Geçtiğimiz günlerde Grok'un X hesabının erişime engellenmesi talep edilmişti.

Erişime engellenen web sitelerini paylaşan EngelliWeb, geçtiğimiz günlerde Grok’un X hesabına erişim engeli talep edildiğini duyurmuştu. Ancak Türkiye'de Grok'un X hesabı henüz erişime engellenmedi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, yapay zekalı arama motoru Perplexity'nin X'te faaliyet gösteren 'Ask Perplexity' hesabına erişim engeli getirildi.

Erişim engelini EngelliWeb X'te paylaştığı haberle duyurdu.

twitter.com

'Perplexity AI'ın servisi 'Ask Perplexity' X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. '

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
