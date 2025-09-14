X'te Faaliyet Gösteren Yapay Zeka Botu Perplexity'e Erişim Engeli Getirildi
X'in yapay zekası uygulaması Grok, daha önce kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla gündeme gelmişti. Tüm dünyada paniğe sebep olan Grok'un X hesabına geçtiğimiz günlerde ise 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi talep edilmişti.
EngelliWeb'in aktardığına göre, Perplexity AI'ın servisi 'Ask Perplexity' X hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: EngelliWeb
Erişim engelini EngelliWeb X'te paylaştığı haberle duyurdu.
