VIX Endeksi Nedir? Neden Korku Endeksi Olarak Biliniyor?

Yatırımcılar VIX’i doğrudan alıp satmıyor daha çok bir gösterge olarak izliyor. Mesela VIX yükseldiğinde, bu genelde piyasada stresin arttığını gösteriyor ve yatırımcılar daha temkinli davranıyor. Düşük olduğunda ise ortamın sakin olduğu, risk iştahının yüksek olduğu anlaşılabiliyor. Bazı yatırımcılar VIX vadeli işlemlerini veya VIX’e dayalı fonları kullanarak endeksten fayda sağlamayı da tercih ediyor. Ama asıl önemi, bir sinyal aracı olması. Piyasa nereye gidiyor, ruh hali nasıl ona ışık tutuyor. Yani karar verirken tek başına yeterli değil ama çok işlevsel bir yardımcı.