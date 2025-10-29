VIX Endeksi Nedir? Neden Korku Endeksi Olarak Biliniyor?
Borsa dünyasında bazen herkesin dilinde aynı şey dolaşır. VIX yükseldi mi, düştü mü? Peki bu gizemli VIX nedir? Aslında adı biraz karmaşık görünse de işlevi gayet basit! Piyasaların önümüzdeki günlerde ne kadar dalgalı olabileceğini ölçen bir endeks. Yatırımcılar için adeta bir hava durumu raporu gibi düşünülebilir. Yağmurlu, fırtınalı günler mi geliyor yoksa güneşli ve sakin bir dönem mi sorusuna yanıt arıyor. Eğlenceli kısmı ise bu endeksin “korku endeksi” adıyla ünlü olması. Yani piyasaların nabzını tutarken biraz da heyecan katıyor!
VIX endeksi nedir, neden bu kadar konuşuluyor?
Peki bu endeks nasıl hesaplanıyor, sihirli bir formül mü var?
VIX endeksi nasıl kullanılır, yatırımcılara ne faydası var?
Neden herkes ona “korku endeksi” diyor?
VIX’i pusula gibi kullanın ama direksiyon hep sizde olsun.
