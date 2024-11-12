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Vereceğin İpuçlarına Göre İlişki Geçmişini Tahmin Ediyoruz!

etiket Vereceğin İpuçlarına Göre İlişki Geçmişini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 23:01

İlişki geçmişinle yüzleşmeye hazır mısın? O halde testi çöz ve geçmişinde neler var öğrenelim! 👇

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1. Cinsiyetini söyler misin?

2. Bugüne kadar ilişkilerinde yaşadığın en büyük sorun hangisi?

3. Uzun bir ilişkinin ardından ayrılınca nasıl hissedersin?

4. Sevgilinin en çok hangi yönünü seviyorsun?

5. Sevgilinle tartıştınız ve hatalı olan taraf o. Barışmak için hangisini alsa anında yumuşarsın?

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6. Sence ilişkilerde mantık mı yoksa duygular mı ağır basmalı?

7. Sana göre bir ilişkinin bitmesinde en büyük etken hangisi olur?

8. Son olarak, birkaç yıllık ilişkin sona erdi ve karşı tarafın birkaç ay sonra nişanlandığını öğrendin. Tepkin ne olurdu?

Ayrılık acısını çabuk atlatan biri!

Geçmiş ilişkilerinde ayrılıklar seni çok fazla sarsmamış. Elbette, üzüldüğün anlar olmuştur ama sen güçlü bir yapıya sahipsin ve bir şeylerin bittiğini kabullenip yoluna devam etmeyi tercih etmişsin. Mantıklı kararlar vererek duygularını kontrol altına almayı iyi biliyorsun. Bu da seni geçmişin esiri olmaktan kurtarıyor. Yeni başlangıçlara her zaman açıksın! Keşke herkes senin kadar güçlü olsa!

Tutku dolu bir aşık!

Senin ilişkilerinde her zaman tutku ön planda olmuş. Belli ki sen, çok aşık oldun ve her şeyi dolu dolu yaşadın. Bu yüzden ayrılıklar seni fazlasıyla sarsmış olabilir. Ancak, her deneyimden bir şeyler öğrendiğini unutmamalısın. Tutkulu yapın, seni ilişkilere ve partnerine her zaman derinden bağladı. Gelecekte de bu tutkunun izleri seni yönlendirecek diyebiliriz.

Mantık insanı!

İlişkilerinde duyguların seni yönlendirmesine izin vermektense mantığınla hareket eden birisin. Bu yüzden geçmişte çok da derin yaralar almamışsın. İlişkilerinde daha çok, birbirinizi tamamlayıp tamamlamadığınızı analiz ediyorsun. Mantıklı ve soğukkanlı kararlarınla sağlıklı ilişkiler kurmakta oldukça başarılısın!

Romantizm peşinde koşan!

Geçmiş ilişkilerinde romantizm hep ön planda olmuş. Partnerinle yaşadığın her anı anlamlandırmak ve o heyecanı sürdürmek için elinden geleni yapmışsın. Ancak, bazen bu romantizm arayışı ilişkilerde hayal kırıklıklarına yol açabiliyor. Geçmişin seni ne kadar etkilediğini bilsek de gelecekte de aynı tutkuyla seveceğini biliyoruz. Romantik ruhun, sana her zaman yeni fırsatlar getirecek!

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