Vereceğin İpuçlarına Göre İlişki Geçmişini Tahmin Ediyoruz!
Vereceğin İpuçlarına Göre İlişki Geçmişini Tahmin Ediyoruz!
İlişki geçmişinle yüzleşmeye hazır mısın? O halde testi çöz ve geçmişinde neler var öğrenelim! 👇
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Bugüne kadar ilişkilerinde yaşadığın en büyük sorun hangisi?
3. Uzun bir ilişkinin ardından ayrılınca nasıl hissedersin?
4. Sevgilinin en çok hangi yönünü seviyorsun?
5. Sevgilinle tartıştınız ve hatalı olan taraf o. Barışmak için hangisini alsa anında yumuşarsın?
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