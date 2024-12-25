Senin Aşk Hayatın Bitti mi?
Senin Aşk Hayatın Bitti mi?
Kimi zaman bu sefer aşk hayatım bitti, bir daha asla olmayacak gibi düşünebiliriz ama bunun doğruluk payını bilemeyiz.
Bu testte senin aşk hayatın son buldu mu yoksa devam ediyor mu onu söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini sorsak?
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2. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. Daha önce kaç ilişkin oldu?
3. Aşk diye bir şeyin var olduğuna inanıyor musun?
4. Peki ya eski ilişkilerinin duygusal etkilerini hala hissettiğini düşünüyor musun?
5. Önceki ilişkilerinin sana verdiği dersler ve gelecek ilişkilerin için çizdiği sınırlar var mı?
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6. Peki ya şu anda hoşlandığın biri var mı?
7. En son ne zaman birileriyle date'e çıktın?
8. Hiç tanımadığın biriyle date'e çıktığını düşün. Bu seni heyecanlandırıyor mu?
9. Son olarak geçmişteki sevgililerinle hala iletişim halinde olup olmadığını öğrenelim.
Henüz bitmedi!
Bitmiş...
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