onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Senin Aşk Hayatın Bitti mi?

etiket Senin Aşk Hayatın Bitti mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 23:01

Kimi zaman bu sefer aşk hayatım bitti, bir daha asla olmayacak gibi düşünebiliriz ama bunun doğruluk payını bilemeyiz.

Bu testte senin aşk hayatın son buldu mu yoksa devam ediyor mu onu söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini sorsak?

2. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. Daha önce kaç ilişkin oldu?

3. Aşk diye bir şeyin var olduğuna inanıyor musun?

4. Peki ya eski ilişkilerinin duygusal etkilerini hala hissettiğini düşünüyor musun?

5. Önceki ilişkilerinin sana verdiği dersler ve gelecek ilişkilerin için çizdiği sınırlar var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki ya şu anda hoşlandığın biri var mı?

7. En son ne zaman birileriyle date'e çıktın?

8. Hiç tanımadığın biriyle date'e çıktığını düşün. Bu seni heyecanlandırıyor mu?

9. Son olarak geçmişteki sevgililerinle hala iletişim halinde olup olmadığını öğrenelim.

Henüz bitmedi!

Senin aşk hayatın henüz bitmedi. Belki bitirmeyi çok istedin, bunun için çok uğraştın ama olmadı. Ne de olsa bu gönül... Hiç olmadık yerlerde birilerine aşık oluyor, ufak bir kalp çarpıntısıyla tüm planlarını ortadan kaldırabiliyorsun. Sen geçmişteki ilişkilerinin izlerini hala taşıyorsun ve yeni karşına çıkan insanlara bu deneyimlerinle yaklaşıyorsun. Geçmişteki kalp kırıklıkların, güvensizliklerin, yaşadığın iyi ya da kötü anılar hiç beklemediğin anlarda tekrar canlanabiliyor...

Bitmiş...

Senin aşka olan inancın bitmiş. Birilerine karşı bir şeyler hissetmenin doğal ve olası olduğunu düşünüyorsun fakat aşk denen şeyin eskisi gibi olmadığını biliyorsun. Sen tüm duygusal deneyimlerini kabul etmişsin ve bu deneyimlerden dersler çıkartarak yoluna devam etmişsin. Bundan sonrası senin için aynı değil, sen artık edindiğin tecrübeler sayesinde bambaşka birisin!

Arada kalmışsın...

Sen aşk defterini kapatmış olmayı istesen de kimi zaman geçmişte yaşadığın aşklar tekrar gündeme geliyor, aynı duyguları tekrar tekrar hissediyorsun. Geçmişten ders almışsın fakat bazen öyle biri karşına çıkıyor ki tüm duyguların tekrar gündeme geliyor. Sen aşk defterini kapatmaya çalışsan da tam olarak başaramıyorsun, aşk defteri senin için ne kapanmış ne de kapanmamış...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın