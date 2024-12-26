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Gitmeden Önce Bilginiz Olsun! Ankara'da Gidilmemesi Gereken Atiye'nin İnanılmaz Google Yorumları

Gitmeden Önce Bilginiz Olsun! Ankara'da Gidilmemesi Gereken Atiye'nin İnanılmaz Google Yorumları

Canan Mumat
Canan Mumat - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 10:49

Hepimiz bazı mekanlara giderken tavsiyeler alırız. Ya eşimiz dostumuz söyler ya da internette bir yerlerden karşımıza çıkar. Ama bazen de gidilmemesi gereken yerler oluyor, madem öyle onlarla ilgili de herkesin bilgisi olmalı dedik. Hayal kırıklı ve nezaketsizliğin Ankara'daki örneklerinden biri olan Atiye ile ilgili Google yorumları bakalım nelermiş? Detaylar için buyurun 👇

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Yıllardır internette Türkiye’nin her yerinde gidilecek yerleri tavsiye ediiliyor. Bunların hepsi de ya bizim ya da çok yakın çevremizin deneyimleyip tavsiye ettiği yerler oluyor. İnsanlar da bu listelere bakıp gitmek istedikleri yerleri seçiyorlar. Fakat bazen de bir merakla gidip hayal kırıklığı ile çıktığımız mekanlar da oluyor.

Yıllardır internette Türkiye’nin her yerinde gidilecek yerleri tavsiye ediiliyor. Bunların hepsi de ya bizim ya da çok yakın çevremizin deneyimleyip tavsiye ettiği yerler oluyor. İnsanlar da bu listelere bakıp gitmek istedikleri yerleri seçiyorlar. Fakat bazen de bir merakla gidip hayal kırıklığı ile çıktığımız mekanlar da oluyor.

Madem gidilmesi gerekenleri yazıyoruz, gidilmemesi gereken ya da hayal kırıklığına uğratan yerleri de yazalım, insanları bilgilendirelim dedik. Bunlardan bir tanesi de hiç tahmin etmediğimiz şekilde karşılandığımız Ankara’daki Atiye isimli mekan oldu.

Atiye'nin Google yorumlarından bazıları şöyle 👇 Karar sizin

Atiye'nin Google yorumlarından bazıları şöyle 👇 Karar sizin
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