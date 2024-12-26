Gitmeden Önce Bilginiz Olsun! Ankara'da Gidilmemesi Gereken Atiye'nin İnanılmaz Google Yorumları

Hepimiz bazı mekanlara giderken tavsiyeler alırız. Ya eşimiz dostumuz söyler ya da internette bir yerlerden karşımıza çıkar. Ama bazen de gidilmemesi gereken yerler oluyor, madem öyle onlarla ilgili de herkesin bilgisi olmalı dedik. Hayal kırıklı ve nezaketsizliğin Ankara'daki örneklerinden biri olan Atiye ile ilgili Google yorumları bakalım nelermiş? Detaylar için buyurun 👇