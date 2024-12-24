Bize İlişkini Anlat Kim Daha Aşık Söyleyelim!
Bize İlişkini Anlat Kim Daha Aşık Söyleyelim!
İlişkide kimi zaman bir taraf daha çok sevebilir. Peki ya sizin ilişkinizde daha çok seven taraf hangisi?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Klasik bir soruyla başlayalım! İlk kim seni seviyorum dedi?
3. Anlaşmazlık yaşadığınızda ilk adımı atan taraf hanginiz oluyor?
4. Gün içerisinde onu mutlu etmek için yapabileceğin şeyler olup olmadığını düşünüyor musun?
5. Peki ya partnerinden hiç 'bunu görünce sen aklıma geldin' hediyesi aldın mı?
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6. Partnerine hissettiğin olumsuz duygulardan bahsettiğinde sana nasıl davranıyor?
7. İlişkinizin başından beri sevginizin yoğunluğunun aynı olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak, hayatında önemli kararlar alırken mutlaka partnerine danışır mısın?
Sen!
O!
Eşit seviyorsunuz!
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