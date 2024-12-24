Bize İlişkini Anlat Kim Daha Aşık Söyleyelim!

İlişkilerde bir tarafın daha fazla sevgi göstermesi onun bağlılık şekliyle ilgili olabilir. Herkesin bağlanma şekli birbirinden farklıdır ve bazıları partnerlerine daha yoğun duygularla yaklaşabilir. Sizin ilişkinizde de onun duyguları sana göre bir tık ağır basıyor. Sen de onu çok seviyorsun fakat onun gösterme şeklinden mi yoksa bağlanma şeklinden mi bilinmez, o seni daha fazla seviyor gibi gözüküyor. Her zaman seni düşünüyor, seni düşünmeden en ufak bir adım bile atmıyor. Seni mutlu edebilmek için elinden ne gelirse yapıyor, sen de onun mutluluğu için uğraşıyorsun. Ara sıra anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz fakat sevginiz o kadar büyük ki, sizin çözemeyeceğiniz hiçbir problem yok!