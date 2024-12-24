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Bize İlişkini Anlat Kim Daha Aşık Söyleyelim!

etiket Bize İlişkini Anlat Kim Daha Aşık Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 23:46

İlişkide kimi zaman bir taraf daha çok sevebilir. Peki ya sizin ilişkinizde daha çok seven taraf hangisi?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Klasik bir soruyla başlayalım! İlk kim seni seviyorum dedi?

3. Anlaşmazlık yaşadığınızda ilk adımı atan taraf hanginiz oluyor?

4. Gün içerisinde onu mutlu etmek için yapabileceğin şeyler olup olmadığını düşünüyor musun?

5. Peki ya partnerinden hiç 'bunu görünce sen aklıma geldin' hediyesi aldın mı?

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6. Partnerine hissettiğin olumsuz duygulardan bahsettiğinde sana nasıl davranıyor?

7. İlişkinizin başından beri sevginizin yoğunluğunun aynı olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, hayatında önemli kararlar alırken mutlaka partnerine danışır mısın?

Sen!

İlişkiler karmaşık ve kişiseldir. Herkesin sevgi, bağlılık ve duygusal bağ kurma şekli birbirinden farklıdır. İlişkilerde bazen bir tarafın diğerine göre sevgisini daha fazla gösterdiği durumlar olabilir. Sen tam olarak bu durumdasın! İlişkinin başından beri partnerine olan sevginin ona göre çok daha yoğun olduğunu hissediyorsun. Onu o kadar çok seviyorsun ki her saniye yanında olması için can atıyorsun. O da seni çok seviyor ama senin sevgin ya da sevgini gösterme şeklin bir noktada daha ağır basıyor. Sen sevgini gösterdikçe o da kıymetini biliyor tabii!

O!

İlişkilerde bir tarafın daha fazla sevgi göstermesi onun bağlılık şekliyle ilgili olabilir. Herkesin bağlanma şekli birbirinden farklıdır ve bazıları partnerlerine daha yoğun duygularla yaklaşabilir. Sizin ilişkinizde de onun duyguları sana göre bir tık ağır basıyor. Sen de onu çok seviyorsun fakat onun gösterme şeklinden mi yoksa bağlanma şeklinden mi bilinmez, o seni daha fazla seviyor gibi gözüküyor. Her zaman seni düşünüyor, seni düşünmeden en ufak bir adım bile atmıyor. Seni mutlu edebilmek için elinden ne gelirse yapıyor, sen de onun mutluluğu için uğraşıyorsun. Ara sıra anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz fakat sevginiz o kadar büyük ki, sizin çözemeyeceğiniz hiçbir problem yok!

Eşit seviyorsunuz!

Siz birbirinizi tamamen eşit seviyorsunuz! İkinizin de birbirinizden daha baskın gelen hiçbir duygusu yok. İlişkide en önemli şey denge değil midir zaten? İkiniz de birbiriniz için eşit çaba harcıyor, eşit fedakarlıklar yapıyorsunuz. İkinizin de aklından 'Acaba hala beni seviyor mu?' gibi bir soru kesinlikle geçmiyor. Birbirinizin sevgisinden eminsiniz ve her konuda birbirinizi destekliyorsunuz. Siz adeta birbiriniz için yaratılmışsınız ve mükemmel partnerlersiniz!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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