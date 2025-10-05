onedio
Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Metalcisin?

İrem Coşkun
05.10.2025 - 21:04

Siyah kıyafetler, uzun saçlar, gürültü ve headbang’in ruhuna gerçekten sahip misin yoksa yalnızca birkaç şarkıyla yetiniyor musun? Bu testte vereceğin cevaplarla, metal müzik dünyasına gerçekten ait olup olmadığını öğreniyoruz! 👇

1. Bir heavy metal konserine gittin, ilk olarak ne yaparsın?

2. Hangi metal alt türünü daha çok seviyorsun?

3. Metal konserine giderken ne giyersin?

4. Konserde en çok neyi seversin?

5. Metal dinlerken en çok neye dikkat edersin?

6. Şimdi de favori heavy metal grubunu seç bakalım

7. Metal müzikle tanışman nasıl oldu?

8. Birine metal müziği sevdirmek için ona hangi efsane şarkıyı dinletirdin?

Sen gerçek bir metalcisin!

Metal müzik senin ruhunda, damarlarında dolaşıyor. Konserlerde deliriyor, headbang yapıyor, gitar sololarıyla mest oluyorsun. Metalci ruhunu tarzına da fazlasıyla yansıtıyorsun ve seni gören 'Bu kesin metalcidir!' diyor. Metal müziğe tutkuyla bağlısın ve her yeni grup ve şarkı seni heyecanlandırıyor. Senin için metal sadece müzik değil, bir yaşam tarzı! 🤘 Her riff, her solo senin için bir adrenalin patlaması demek! Sen, hayattan keyif almanın yolunu bulmuşsun!

Sen %50 metalcisin!

Senin metal müziğe bir ilgin var ama o kadar da meraklı değilsin. Bazı konserlerde enerjik oluyorsun, bazılarından ise kalabalıktan veya ses yoğunluğundan uzak durmayı tercih ediyorsun. Albümlerden çok sahne performansı senin ilgini çekiyor. Yani tam metalci değilsin ama merakın ve ilgini sürdürüyorsun diyelim. Arada headbang yapmak, arada da sahneyi izlemek sana yetiyor. Daha çok popüler grupları dinliyorsun, yani heavy metal alt türleri pek sana göre değil!

Sen pek metalci değilsin!

Sen metal müzikle tanışıyorsun ama tam da içine girmedin. Arada playlist’e birkaç parça ekliyorsun, “Bakayım nasılmış?” deyip bir şans veriyorsun. Blast beat’ler veya harsh vokaller sana biraz fazla geliyor, melodik parçalar senin için daha ideal. Konserlerde ortamdaki enerjiden keyif alıyorsun ama uzun sürünce bu müzik seni biraz yoruyor! Yavaş yavaş metal ruhunu keşfetmeye devam et! Kim bilir, belki bir gün sen de gerçek bir metalci olursun!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
