Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Metalcisin?

Senin metal müziğe bir ilgin var ama o kadar da meraklı değilsin. Bazı konserlerde enerjik oluyorsun, bazılarından ise kalabalıktan veya ses yoğunluğundan uzak durmayı tercih ediyorsun. Albümlerden çok sahne performansı senin ilgini çekiyor. Yani tam metalci değilsin ama merakın ve ilgini sürdürüyorsun diyelim. Arada headbang yapmak, arada da sahneyi izlemek sana yetiyor. Daha çok popüler grupları dinliyorsun, yani heavy metal alt türleri pek sana göre değil!