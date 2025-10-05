Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Metalcisin?
Siyah kıyafetler, uzun saçlar, gürültü ve headbang’in ruhuna gerçekten sahip misin yoksa yalnızca birkaç şarkıyla yetiniyor musun? Bu testte vereceğin cevaplarla, metal müzik dünyasına gerçekten ait olup olmadığını öğreniyoruz! 👇
1. Bir heavy metal konserine gittin, ilk olarak ne yaparsın?
2. Hangi metal alt türünü daha çok seviyorsun?
3. Metal konserine giderken ne giyersin?
4. Konserde en çok neyi seversin?
5. Metal dinlerken en çok neye dikkat edersin?
6. Şimdi de favori heavy metal grubunu seç bakalım
7. Metal müzikle tanışman nasıl oldu?
8. Birine metal müziği sevdirmek için ona hangi efsane şarkıyı dinletirdin?
Sen gerçek bir metalcisin!
Sen %50 metalcisin!
Sen pek metalci değilsin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
