Eski sevgililer konusu hep biraz muallak… “Acaba o da beni düşünüyor mu?”, “Hala aklında mıyım yoksa çoktan unuttu mu?” soruları kafaları kurcalar. Bazen gelen bir beğeni, bazen durup dururken açılan bir sohbet, bazen de tamamen sessizlik… Kafanı kurcalayan sorular varsa cevabı birlikte öğrenelim! Bakalım eski sevgilin hala seni düşünüyor mu? 🤔
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Eski sevgilinle en son ne zaman konuştunuz?
3. Peki, o seni stalk'luyor mu?
4. Ortak arkadaşlarınız sizinle ilgili ne söylüyor?
5. Peki, ayrıldıktan sonra sana geri dönüş hamlesi oldu mu?
6. Şimdi itiraf et bakalım, onu özlüyor musun?
7. Ayrılığın sebebini düşündüğünde hangisi daha baskın geliyor?
8. Söyle bakalım, eski sevgilin birden karşına çıksa ne yaparsın?
Eski sevgilin hala seni düşünüyor!
Ara sıra aklına geliyorsun!
Eski sevgilin seni düşünmüyor!
