Eski sevgilinin aklında hala sen varsın. Her ne kadar bu ilişki bitmiş olsa da seni hala özlüyor. Seninle geçirdiği zamanlar aklına geldikçe 'Keşke tekrar deneyebilsek.' diye düşünüyor. Belki özlemini açıkça dile getirmiyor ama sana dair bir merakı kesinlikle var. Hatta içten içe yeniden yakınlaşma ihtimalini de düşünüyor olabilir. Sosyal medyadan stalk yapıyor, ortak arkadaşlarınızdan seninle ilgili haber almaya çalışıyor. Şimdi düşünmen gereken şey şu: Sen onunla tekrar bir ilişki ister misin, yoksa bu sadece egonu okşayan bir bilgi mi?