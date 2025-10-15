onedio
Vereceğin Cevaplara Göre Eski Sevgilin Hala Seni Düşünüyor mu?

İrem Coşkun
15.10.2025 - 22:05

Eski sevgililer konusu hep biraz muallak… “Acaba o da beni düşünüyor mu?”, “Hala aklında mıyım yoksa çoktan unuttu mu?” soruları kafaları kurcalar. Bazen gelen bir beğeni, bazen durup dururken açılan bir sohbet, bazen de tamamen sessizlik… Kafanı kurcalayan sorular varsa cevabı birlikte öğrenelim! Bakalım eski sevgilin hala seni düşünüyor mu? 🤔

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Eski sevgilinle en son ne zaman konuştunuz?

3. Peki, o seni stalk'luyor mu?

4. Ortak arkadaşlarınız sizinle ilgili ne söylüyor?

5. Peki, ayrıldıktan sonra sana geri dönüş hamlesi oldu mu?

6. Şimdi itiraf et bakalım, onu özlüyor musun?

7. Ayrılığın sebebini düşündüğünde hangisi daha baskın geliyor?

8. Söyle bakalım, eski sevgilin birden karşına çıksa ne yaparsın?

Eski sevgilin hala seni düşünüyor!

Eski sevgilinin aklında hala sen varsın. Her ne kadar bu ilişki bitmiş olsa da seni hala özlüyor. Seninle geçirdiği zamanlar aklına geldikçe 'Keşke tekrar deneyebilsek.' diye düşünüyor. Belki özlemini açıkça dile getirmiyor ama sana dair bir merakı kesinlikle var. Hatta içten içe yeniden yakınlaşma ihtimalini de düşünüyor olabilir. Sosyal medyadan stalk yapıyor, ortak arkadaşlarınızdan seninle ilgili haber almaya çalışıyor. Şimdi düşünmen gereken şey şu: Sen onunla tekrar bir ilişki ister misin, yoksa bu sadece egonu okşayan bir bilgi mi?

Ara sıra aklına geliyorsun!

Eski sevgilin seni tamamen unutmamış ama hayatının merkezinde de değilsin. Bazen bir şarkı, bir fotoğraf ya da ortak bir arkadaş vesilesiyle aklına geliyorsun. Ona göre sen güzel bir anı, hoş bir hatıra gibisin. Bu kötü bir şey değil; aksine, ilişkinin onda olumlu izler bıraktığını gösteriyor. Hala seni düşünüyor ama geri dönmek niyetiyle değil. Sen onun aklında zaman zaman beliren nostaljik bir his gibisin. Onun hayatına olumlu dokunuşlar katmış, 'İyi ki!' diyerek hatırladığı birisin.

Eski sevgilin seni düşünmüyor!

Gerçekleri duymak zor olabilir ama eski sevgilin hayatına devam ediyor gibi görünüyor. Ne sosyal medyada, ne çevrede, ne de tavırlarında sana dair bir iz yok! Bu demek değil ki sana değer vermemişti, sadece artık kafasında geçmişi kapatmış. Senin için asıl mesele, onun seni düşünüp düşünmediğini artık önemsememek. Yeni başlangıçlara yönelmek için geçmişi tamamen ardında bırakmalısın. Tıpkı onun yaptığı gibi...

