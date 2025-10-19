Vegan, Vejetaryen ve Ketojenik Beslenmeyi Birbirinden Ayıran 10 Önemli Detay

Üç beslenme biçiminde de protein çok önemli bir yer tutar ancak kaynağı tamamen farklı. Veganlar proteini mercimek, nohut, fasulye, tofu ve kinoa gibi bitkisel besinlerden alırken vejetaryenler bu listeye yumurta ve süt ürünlerini de ekleyerek biraz daha fazla seçenek elde ederler. Ketojenik beslenenler ise protein kaynağı olarak daha çok et, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalara yönelirler.