Veda Yurtsever Kimdir? Veda Yurtsever Tamer Karadağlı Mesajı

28.10.2025 - 12:20

32 yıllık oyuncu ve tiyatrocu Veda Yurtsever, Instagram hesabından veda mektubu yayınladı. Mektupta 32 yıllık oyuncusu olduğu Devlet Tiyatroları'na veda ederken kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı'yı ifşa etti. Haliyle Veda Yurtsever kimdir ve Veda Yurtsever Tamer Karadağlı mektubu nedir sorusu akıllara geldi.

Veda Yurtsever kimdir?

Veda Yurtsever, 23 Ocak 1969’da Bingöl’de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını memleketinde geçirdikten sonra, eğitimini ilerletmek ve kariyerine yön vermek için farklı şehirlerde yaşadı. Tiyatroya ilgisi daha küçük yaşlarda filizlendi; ailesinin bu isteğine sıcak bakmamasına rağmen sanat yolundan dönmedi. Azmi ve kararlılığıyla oyunculuk eğitimine adım atan Yurtsever, kısa sürede hem sahnede hem de ekranlarda kendine sağlam bir yer edindi.

Veda Yurtsever, Tamer Karadağlı mesajı olayı nedir?

Veda Yurtsever, 32 yılını adadığı Devlet Tiyatroları’ndan ayrılırken kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Veda Yurtsever, “Sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks bir otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Otele bir gecelik verilen parayla bir oyun çıkarırdık be!” yazmıştı.

