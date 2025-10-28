Veda Yurtsever Kimdir? Veda Yurtsever Tamer Karadağlı Mesajı
32 yıllık oyuncu ve tiyatrocu Veda Yurtsever, Instagram hesabından veda mektubu yayınladı. Mektupta 32 yıllık oyuncusu olduğu Devlet Tiyatroları'na veda ederken kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı'yı ifşa etti. Haliyle Veda Yurtsever kimdir ve Veda Yurtsever Tamer Karadağlı mektubu nedir sorusu akıllara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veda Yurtsever kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veda Yurtsever, Tamer Karadağlı mesajı olayı nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın