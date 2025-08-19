Valiz İçindeki Kedi Fotoğraflarını Paylaşarak İçimizi Kımıl Kımıl Ettiren Kedi Sahipleri
Patili dostlarımız kedilerin pek çok ortak yönü var. Gündüzleri uyur, geceleri evin içinde dört dönerler. Her zaman karınları açtır. Onları sevmek her zaman kolay değildir. Sevilecek modda olmaları gerekir :) Tabii bir de boş kutulara ve valizlere dayanamazlar.
X kullanıcıları, valizlerin içinde bir güzel yatan kedilerin fotoğraflarını paylaşınca tatlı krizine girdik desek yeridir.
Yapılan ilk paylaşım, kedili evlerin durumunu özetler nitelikteydi.
Ardından Twitter Kedi Dostları Topluluğu'nda bu paylaşım yapıldı ve böylece tatlı mı tatlı fotoğraflar gelmeye başladı.
Nolmuşkine?
Ben Antalya'ya nasıl gitmişim?
"Sanıyor" derken?
