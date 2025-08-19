Valiz İçindeki Kedi Fotoğraflarını Paylaşarak İçimizi Kımıl Kımıl Ettiren Kedi Sahipleri

Patili dostlarımız kedilerin pek çok ortak yönü var. Gündüzleri uyur, geceleri evin içinde dört dönerler. Her zaman karınları açtır. Onları sevmek her zaman kolay değildir. Sevilecek modda olmaları gerekir :) Tabii bir de boş kutulara ve valizlere dayanamazlar.

X kullanıcıları, valizlerin içinde bir güzel yatan kedilerin fotoğraflarını paylaşınca tatlı krizine girdik desek yeridir.