onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Valiz İçindeki Kedi Fotoğraflarını Paylaşarak İçimizi Kımıl Kımıl Ettiren Kedi Sahipleri

Valiz İçindeki Kedi Fotoğraflarını Paylaşarak İçimizi Kımıl Kımıl Ettiren Kedi Sahipleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 13:08

Patili dostlarımız kedilerin pek çok ortak yönü var. Gündüzleri uyur, geceleri evin içinde dört dönerler. Her zaman karınları açtır. Onları sevmek her zaman kolay değildir. Sevilecek modda olmaları gerekir :) Tabii bir de boş kutulara ve valizlere dayanamazlar.

X kullanıcıları, valizlerin içinde bir güzel yatan kedilerin fotoğraflarını paylaşınca tatlı krizine girdik desek yeridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan ilk paylaşım, kedili evlerin durumunu özetler nitelikteydi.

Yapılan ilk paylaşım, kedili evlerin durumunu özetler nitelikteydi.
twitter.com

Ardından Twitter Kedi Dostları Topluluğu'nda bu paylaşım yapıldı ve böylece tatlı mı tatlı fotoğraflar gelmeye başladı.

Ardından Twitter Kedi Dostları Topluluğu'nda bu paylaşım yapıldı ve böylece tatlı mı tatlı fotoğraflar gelmeye başladı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Nolmuşkine?

Nolmuşkine?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ben Antalya'ya nasıl gitmişim?

Ben Antalya'ya nasıl gitmişim?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Sanıyor" derken?

"Sanıyor" derken?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın