Tanıdıklarının Yaşadığı Komik "Sanrıları" Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 08:41

Yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar büyük problemlere sebep olabilse de bazıları da oldukça komik olabiliyor. Bir X kullanıcısı, bir tanıdığının Sünger Bob'u 'peynir' sandığını söyleyince ortalık karıştı. Kimisi bu kişiye hak verirken kimisi de farklı yanlış anlaşılmaları paylaşarak hepimizi gülümsetti.

Bakalım sizin de 'sandığınız' bazı şeyler var mı? :)

Söz konusu paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Aslında Sünger Bob'un şarkısında da bu sözler yer alıyor.

twitter.com

Yani bu kişi muhtemelen yalnız değil! :)

Yoksa aramızda bunu yeni fark edenler de mi var?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Gelin, diğer aydınlanmalara bakalım 😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
