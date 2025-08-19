Tanıdıklarının Yaşadığı Komik "Sanrıları" Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar
Yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar büyük problemlere sebep olabilse de bazıları da oldukça komik olabiliyor. Bir X kullanıcısı, bir tanıdığının Sünger Bob'u 'peynir' sandığını söyleyince ortalık karıştı. Kimisi bu kişiye hak verirken kimisi de farklı yanlış anlaşılmaları paylaşarak hepimizi gülümsetti.
Bakalım sizin de 'sandığınız' bazı şeyler var mı? :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında Sünger Bob'un şarkısında da bu sözler yer alıyor.
Yoksa aramızda bunu yeni fark edenler de mi var?
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Gelin, diğer aydınlanmalara bakalım 😂
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın