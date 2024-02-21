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Vakalar Şans Eseri Tespit Ediliyor: Türkiye’deki Gizli Pandemi: HIV

Vakalar Şans Eseri Tespit Ediliyor: Türkiye’deki Gizli Pandemi: HIV

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 17:31

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, dünyada düşüş eyleminde olan AIDS enfeksiyonu taşıyan hasta sayısının Türkiye’de artığını söyledi. Ayhan, üniversite hastanesinde her hafta yeni vakaların tespit edildiğini ifade etti. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor.

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HIV, vücudun enfeksiyonla savaşan hücrelerine saldırıyor ve CD4 T hücrelerinin yok olmasına neden oluyor.

HIV, vücudun enfeksiyonla savaşan hücrelerine saldırıyor ve CD4 T hücrelerinin yok olmasına neden oluyor.

CD4 T hücre sayısı 200'ün altına düştüğünde veya ciddi bir enfeksiyon, kanser gibi komplikasyonla birlikte hastalık ölümcül AIDS’e dönüşüyor.

CD4 T hücre sayısı 200'ün altına düştüğünde veya ciddi bir enfeksiyon, kanser gibi komplikasyonla birlikte hastalık ölümcül AIDS’e dönüşüyor.

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan,, polikliniğe her hafta 1 veya 2 yeni HIV hastalığı taşıyan hasta geldiğini ifade etti. Ayhan, “Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler bir kısmı da çok geç tanıda olan insanlar. Aslında bambaşka şikayetlerle bambaşka bölümlerde buluyoruz. Çünkü o hastaneye o tetkik için yatmış oluyor ve HIV enfeksiyonun pozitif olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde HIV testi yaptıranların sayısı azaldı. Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu, hastalıktan şüphe duyanların da testten uzak durmasına, tanı almamasına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akhan, "HIV öyle bir enfeksiyon ki 10 yıl hiçbir şikayet yapmadan normal hayatın sürdürülmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken immün sistemi yıpratıyor. Sürekli bir savaş oluyor. İmmün yaşlanma deniyor buna. Eğer 10 yılı geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor. Mutlaka üzerine gidilmesi gereken anonim test merkezleri olsun insanlar rahatlıkla bunu çünkü bu da bir mücadele." dedi.

Salgın sürecinde HIV testi yaptıranların sayısı azaldı. Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu, hastalıktan şüphe duyanların da testten uzak durmasına, tanı almamasına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akhan, "HIV öyle bir enfeksiyon ki 10 yıl hiçbir şikayet yapmadan normal hayatın sürdürülmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken immün sistemi yıpratıyor. Sürekli bir savaş oluyor. İmmün yaşlanma deniyor buna. Eğer 10 yılı geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor. Mutlaka üzerine gidilmesi gereken anonim test merkezleri olsun insanlar rahatlıkla bunu çünkü bu da bir mücadele." dedi.

HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.

HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.
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Türkiye'de geçen yılın verilerine göre HIV ile yaşayan 35 bin 807 kişi var.

Türkiye'de geçen yılın verilerine göre HIV ile yaşayan 35 bin 807 kişi var.

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