Vakalar Şans Eseri Tespit Ediliyor: Türkiye’deki Gizli Pandemi: HIV

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan,, polikliniğe her hafta 1 veya 2 yeni HIV hastalığı taşıyan hasta geldiğini ifade etti. Ayhan, “Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler bir kısmı da çok geç tanıda olan insanlar. Aslında bambaşka şikayetlerle bambaşka bölümlerde buluyoruz. Çünkü o hastaneye o tetkik için yatmış oluyor ve HIV enfeksiyonun pozitif olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.