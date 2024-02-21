Vakalar Şans Eseri Tespit Ediliyor: Türkiye’deki Gizli Pandemi: HIV
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, dünyada düşüş eyleminde olan AIDS enfeksiyonu taşıyan hasta sayısının Türkiye’de artığını söyledi. Ayhan, üniversite hastanesinde her hafta yeni vakaların tespit edildiğini ifade etti. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor.
HIV, vücudun enfeksiyonla savaşan hücrelerine saldırıyor ve CD4 T hücrelerinin yok olmasına neden oluyor.
CD4 T hücre sayısı 200'ün altına düştüğünde veya ciddi bir enfeksiyon, kanser gibi komplikasyonla birlikte hastalık ölümcül AIDS’e dönüşüyor.
NTV’den Melike Şahin’in haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan,, polikliniğe her hafta 1 veya 2 yeni HIV hastalığı taşıyan hasta geldiğini ifade etti. Ayhan, “Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler bir kısmı da çok geç tanıda olan insanlar. Aslında bambaşka şikayetlerle bambaşka bölümlerde buluyoruz. Çünkü o hastaneye o tetkik için yatmış oluyor ve HIV enfeksiyonun pozitif olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.