Haberler
Genel Kültür
Müzik
Uzay Yolculuğuna Çıkarken Yanına Alacağın 15 Şarkı

Uzay Yolculuğuna Çıkarken Yanına Alacağın 15 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar
07.10.2025 - 16:04

Bazen, Dünya'dan biraz uzaklaşmak gerek. Hani şu, 'gerçekten Mars'a gitsem nasıl olurdu?' tarzı düşüncelere dalarız ya, işte o anlarda bu şarkılar tam ihtiyacın olacak! Uzaya giderken yanına alman gereken şarkılar, seni sadece başka bir gezegene götürmekle kalmaz, aynı zamanda yolculuk boyunca seni güldürür, düşündürür, hatta biraz da ağlatır.

15. David Bowie – Space Oddity

14. Pink Floyd – Eclipse

13. M83 – Midnight City

12. The Beatles – Here Comes the Sun

11. Daft Punk – Contact

10. Vangelis – Blade Runner Blues

9. Radiohead – Everything In Its Right Place

8. Kavinsky – Nightcall

7. Sufjan Stevens – Saturn

6. Bjork – All Is Full Of Love

5. The Chemical Brothers – Star Guitar

4. Sigur Rós – Svefn-g-englar

3. Enya – Orinoco Flow

2. LCD Soundsystem – Someone Great

1. Flying Lotus – Zodiac Shit

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
