Uzay Yolculuğuna Çıkarken Yanına Alacağın 15 Şarkı
Bazen, Dünya'dan biraz uzaklaşmak gerek. Hani şu, 'gerçekten Mars'a gitsem nasıl olurdu?' tarzı düşüncelere dalarız ya, işte o anlarda bu şarkılar tam ihtiyacın olacak! Uzaya giderken yanına alman gereken şarkılar, seni sadece başka bir gezegene götürmekle kalmaz, aynı zamanda yolculuk boyunca seni güldürür, düşündürür, hatta biraz da ağlatır.
15. David Bowie – Space Oddity
14. Pink Floyd – Eclipse
13. M83 – Midnight City
12. The Beatles – Here Comes the Sun
11. Daft Punk – Contact
10. Vangelis – Blade Runner Blues
9. Radiohead – Everything In Its Right Place
8. Kavinsky – Nightcall
7. Sufjan Stevens – Saturn
6. Bjork – All Is Full Of Love
5. The Chemical Brothers – Star Guitar
4. Sigur Rós – Svefn-g-englar
3. Enya – Orinoco Flow
2. LCD Soundsystem – Someone Great
1. Flying Lotus – Zodiac Shit
