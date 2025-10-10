Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran Çiftlerden Örnek Alınası 12 Davranış
Uzak mesafe ilişkisine “Olmaz o iş ya!” diyenlere inat yürüyen ve hatta güçlenen aşklar da var! Eğer siz de sevdiğinizle şehirler, ülkeler hatta kıtalar arası bir ilişki yaşıyorsanız 'Mesafeler arayı soğutur.' düşüncesine inat birbirine daha çok bağlanan çiftlerin uzak mesafe ilişkisini yürütmek için uyguladığı ve “Vay be!” dedirten davranışları!
1. “Günaydın” ve “İyi geceler” mesajını asla aksatmazlar.
2. Günün nasıl geçtiğini gerçekten merak ediyorlar, geçiştirmiyorlar.
3. Film/dizi izleme akşamları olmazsa olmaz!
4. Buluşmaları “bakarız”a bırakmıyor, planlı görüşmeler yapıyorlar.
5. Aralarındaki flört asla bitmez.
6. Sürpriz video ve sesli mesajlarla günü güzelleştirmeyi biliyorlar!
7. Birlikte hedef belirlerler.
8. Yalnız kalma ihtiyacına saygı gösterirler.
9. Küçük şeyleri büyütmezler.
10. Kıskançlık varsa bile açık açık konuşurlar.
11. Özel günleri atlamıyorlar!
12. Tartışmaları büyütmeden tatlıya bağlarlar.
