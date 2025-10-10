onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran Çiftlerden Örnek Alınası 12 Davranış

etiket Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran Çiftlerden Örnek Alınası 12 Davranış

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
10.10.2025 - 23:04

Uzak mesafe ilişkisine “Olmaz o iş ya!” diyenlere inat yürüyen ve hatta güçlenen aşklar da var! Eğer siz de sevdiğinizle şehirler, ülkeler hatta kıtalar arası bir ilişki yaşıyorsanız 'Mesafeler arayı soğutur.' düşüncesine inat birbirine daha çok bağlanan çiftlerin uzak mesafe ilişkisini yürütmek için uyguladığı ve “Vay be!” dedirten davranışları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. “Günaydın” ve “İyi geceler” mesajını asla aksatmazlar.

Mesajda sadece iki kelime yazıyor olabilir ama onlar için anlamı kocaman! Sabah gözünü açar açmaz ondan gelen bir günaydın mesajı görmek ya da geceleri “iyi geceler tatlım” diye uykuya dalmak... Sanki yanındaymış gibi bir his yaratan bu mesajlar kısa olsa da seni düşünüyorum demenin en basit yolu.

2. Günün nasıl geçtiğini gerçekten merak ediyorlar, geçiştirmiyorlar.

İlişkilerde unutmamak, hatırlamak ve desteklemek her zaman kıymetli. Onlar da biri sabah önemli bir görüşmeye girdiyse ya da yeni bir işe başladıysa o detayları takip edip 'Patronla görüşmen nasıl geçti?' veya 'Sınavdan çıktın mı?” gibi sorular sorarak partnerine yanlarında olduğunu hissettirirler.

3. Film/dizi izleme akşamları olmazsa olmaz!

Fiziksel olarak aynı koltukta sarılarak izleyemeseler de bir Discord kanalı, bir Netflix Party ya da aynı anda izlemeyi sağlayan sitelerle zamanlarının birlikte geçirirler. O anı paylaşmak, üzerine konuşmak ve 'Hadi, bu akşam son bölüm kalmıştı!' diyebilmek çiftler için aradaki mesafeyi adeta yok gibi!

4. Buluşmaları “bakarız”a bırakmıyor, planlı görüşmeler yapıyorlar.

Uzak mesafe ilişkilerinde “Bi’ ara görüşürüz” değil, “Ayın 22’sine biletimi alıyorum, bu hafta sendeyim!” diyen çiftler bu işi yürütebiliyor. Planlı olmak sadece o günü heyecanla beklemeyi değil aynı zamanda ilişkiye emek verdikleri de gösteriyor. “Belirsizlik ilişkiyi yorar” diyenler haklı!

5. Aralarındaki flört asla bitmez.

İlişkide flörtleşmeyi bırakan çiftler çabuk sıkılabiliyor. Ama uzak mesafede bile ilişikilerini sürdürebilen çiftler romantizmi ayakta tutmanın önemini biliyorlar. Bu yüzden ilişkileri ciddileşmiş olsa da aralarındaki tatlı atışmalar ve imalı mesajlar asla son bulmuyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sürpriz video ve sesli mesajlarla günü güzelleştirmeyi biliyorlar!

Küçük jestler büyük mutluluk yaratıyor. Bu yüzden ani bir aramayla “Şu şarkıyı duydum, sen geldin aklıma” ya da sabah yolda yürürken “Çok özledim, seni seviyorum” diye gelen bir ses kaydıyla birbirlerinin gününü güzelleştirirler.

7. Birlikte hedef belirlerler.

Belirsizlik korkutucu olsa da bir hedef varsa o ilişki yürür. Uzak mesafe ilişkilerini yürütebilen çiftler için de durum böyle. “Sonsuza kadar böyle gidemeyiz” yerine “Bu mesafe bir süreliğine, sonra birlikteyiz!” diyerek ilişkileri için net bir rota çiziyorlar.

8. Yalnız kalma ihtiyacına saygı gösterirler.

Ayrı olunca her an yazışmak veya sürekli bağlantıda olmak zorundaymış gibi hissedilse de uzak ilişkiyi yürütebilen çiftler, her dakika konuşmak ya da yazışmak gibi bir mecburiyetin olmadığını biliyorlar. Yeri geldiğinde yalnız kalma ihtiyaçlarını da anlayarak birbirlerinin kişisel alanlarına saygı duyuyorlar.

9. Küçük şeyleri büyütmezler.

“Bugün neden çevrimiçiydin de yazmadın?” gibi sorgulayıcı cümlelerden uzak durup “Bugün seni çok özledim, her şey yolunda mı?” gibi duyguyu öne çıkaran yaklaşımlar tercih ederler. Uzaklık zaten başlı başına bir zorlukken üstüne bir de “beni unuttun” tripleri hiç onlarlık değil!

10. Kıskançlık varsa bile açık açık konuşurlar.

Kıskanmak bazen sevginin bir yansımasıdır ama kıskançlığı kriz haline getirmek ilişkiyi kemirir. Uzak mesafede kıskanmak ise çok daha kolay ama başarılı çiftler, duygularını bastırmak yerine dile getiriyor. Çünkü kıskandım demek drama çıkarmaktan çok daha etkili!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Özel günleri atlamıyorlar!

Yıldönümü, doğum günü, ilk tanışma tarihi gibi özel günler onlar için birer fırsat! Fiziksel olarak orada olamasalar bile bir mesaj ya da video gönderir, küçük bir sürpriz hazırlayıp kargolar veya minik bir çiçek buketi siparişi vererek o günü unutulmaz yaparlar.

12. Tartışmaları büyütmeden tatlıya bağlarlar.

Tartışmak her ilişkide kaçınılmaz olsa da önemli olan ne kadar yapıcı olduğudur. Uzak mesafe çiftleri ise tartışmalarda “Yeter artık konuşmak istemiyorum!” demek yerine neden sinirlendiklerini açık bir şekilde anlatarak ya da gerginliğin yatışması için farklı yöntemleri seçerek durumu kontrol altına alırlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın