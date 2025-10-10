Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran Çiftlerden Örnek Alınası 12 Davranış

Mesajda sadece iki kelime yazıyor olabilir ama onlar için anlamı kocaman! Sabah gözünü açar açmaz ondan gelen bir günaydın mesajı görmek ya da geceleri “iyi geceler tatlım” diye uykuya dalmak... Sanki yanındaymış gibi bir his yaratan bu mesajlar kısa olsa da seni düşünüyorum demenin en basit yolu.