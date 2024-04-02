Ünlü Yönetmen Scott Stuber'ın Yeni Film Projesi: Bruce Springsteen ve Nebraska Hikayesi
Ünlü Yönetmen Scott Stuber'ın Yeni Film Projesi: Bruce Springsteen ve Nebraska Hikayesi
Kaynak: https://deadline.com/2024/03/bruce-sp...
Netflix Film patronu olarak görevinden ayrıldıktan sonra ilk önemli film projesine imza atan Scott Stuber, bu sefer de Amerika'nın çok sevilen ve dinlenen şarkıcısıyla bir film hazırlığında. Scott Cooper, Amerkikanın ünlü şarkıcısı Bruce Springsteen'in 1982 albümü Nebraska'yı oluşturma sürecine odaklanan 'Deliver Me from Nowhere' isimindeki filmi yazmak ve yönetmek üzere koltuğa oturdu. Detaylar 👇
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Netflix'den ayrıldıktan sonra ilk önemli film projesine imza atan Scott Stuber, Gotham Group'un Ellen Goldsmith-Vein ve Eric Robinson ile The Boss olarak da bilinen Bruce Springsteen hakkında bir film yapmak için iş birliği yaptı.
Scott Cooper, Amerkikanın ünlü şarkıcısı Bruce Springsteen'in 1982 albümü Nebraska'yı oluşturma sürecine odaklanan "Deliver Me from Nowhere" isimli bir biyografik drama yazmak ve yönetmek üzere karşımızda.
"The Bear" yıldızı Jeremy Allen White, Springsteen'ı canlandırmak için ilk tercih olarak belirlendi. Ayrıca filmi yapmak için A24 ile görüşmeler devam ediyor.
Springsteen'ın uzun yıllar boyunca devam eden büyük ünü ve başlıca söz yazarı ve melodi yapımcısı olarak Amerika topraklarında yer eden bir müzisyen.
Depresyonla mücadele eden bir babayla yetişmenin getirdiklerinin birçoğunu Nebraska albümüne döktü, ki birçok kişi onu en ham ve en iyi albümü olarak adlandırıyor.
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Terrence Malick'in filmi Badlands büyük bir etki yaratmıştı ve Springsteen, "Nebraska" şarkısında ve "Atlantic City," "Highway Patrolman," "State Trooper" gibi parçalarda doğrudan ona atıfta bulundu ki bu şarkıların her biri klasiktir.
The Boss, kendisine hitap eden filmler için şarkılar yazdı veya ödünç verdi ve 1994'te "Streets of Philadelphia" şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı Oscar'ını da kazandı.
Springsteen ve menajeri Jon Landau, projede aktif olarak yer alıyorlar ve daha fazla detay ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.
Springsteen'in 'Atlantic City' şarkısı da 'Nebreska' albümünde bulunan ve bendeniz bu yazının editörünün de çok sevdiği şarkılardan biridir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de Amerika'nın duayen sanatçısının film haberine sevinenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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