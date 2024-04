Ünlü Yönetmen Scott Stuber'ın Yeni Film Projesi: Bruce Springsteen ve Nebraska Hikayesi

Bu, 'Born To Run', 'Darkness on the Edge of Town' ve 'The River' albümlerinin büyük başarısından sonra geldi. Nebraska, The River'ın devamıydı ve ardından Born in the USA geldi. Albümün adı verilen şarkının bir zamanlar umutsuz bir Vietnam gazisi hakkında olduğu doğru olsa da, o kadar büyük bir marş oldu ki anlamı uzun süre karıştırıldı.