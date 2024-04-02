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Ünlü Yönetmen Scott Stuber'ın Yeni Film Projesi: Bruce Springsteen ve Nebraska Hikayesi

Ünlü Yönetmen Scott Stuber'ın Yeni Film Projesi: Bruce Springsteen ve Nebraska Hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 12:44

Netflix Film patronu olarak görevinden ayrıldıktan sonra ilk önemli film projesine imza atan Scott Stuber, bu sefer de Amerika'nın çok sevilen ve dinlenen şarkıcısıyla bir film hazırlığında. Scott Cooper, Amerkikanın ünlü şarkıcısı Bruce Springsteen'in 1982 albümü Nebraska'yı oluşturma sürecine odaklanan 'Deliver Me from Nowhere' isimindeki filmi yazmak ve yönetmek üzere koltuğa oturdu. Detaylar 👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/03/bruce-sp...
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Netflix'den ayrıldıktan sonra ilk önemli film projesine imza atan Scott Stuber, Gotham Group'un Ellen Goldsmith-Vein ve Eric Robinson ile The Boss olarak da bilinen Bruce Springsteen hakkında bir film yapmak için iş birliği yaptı.

Netflix'den ayrıldıktan sonra ilk önemli film projesine imza atan Scott Stuber, Gotham Group'un Ellen Goldsmith-Vein ve Eric Robinson ile The Boss olarak da bilinen Bruce Springsteen hakkında bir film yapmak için iş birliği yaptı.

Scott Cooper, Amerkikanın ünlü şarkıcısı Bruce Springsteen'in 1982 albümü Nebraska'yı oluşturma sürecine odaklanan "Deliver Me from Nowhere" isimli bir biyografik drama yazmak ve yönetmek üzere karşımızda.

Scott Cooper, Amerkikanın ünlü şarkıcısı Bruce Springsteen'in 1982 albümü Nebraska'yı oluşturma sürecine odaklanan "Deliver Me from Nowhere" isimli bir biyografik drama yazmak ve yönetmek üzere karşımızda.

Proje, Springsteen ve E Street Band'in, devasa hit albümü 'Born in the USA' için parçalar kaydederken başladı. Film, geçen yıl yayımlanan Warren Zanes kitabına dayanıyor.

"The Bear" yıldızı Jeremy Allen White, Springsteen'ı canlandırmak için ilk tercih olarak belirlendi. Ayrıca filmi yapmak için A24 ile görüşmeler devam ediyor.

"The Bear" yıldızı Jeremy Allen White, Springsteen'ı canlandırmak için ilk tercih olarak belirlendi. Ayrıca filmi yapmak için A24 ile görüşmeler devam ediyor.

Henüz oyuncuyla müzakerelere başlanmadı. Oyuncu, Emmy ödüllü 'The Bear'ın 4. sezonunun Haziran ayında tamamlanmasının ardından sonbaharda New Jersey'e çekim yapmak üzere gidecek.

Springsteen'ın uzun yıllar boyunca devam eden büyük ünü ve başlıca söz yazarı ve melodi yapımcısı olarak Amerika topraklarında yer eden bir müzisyen.

Springsteen'ın uzun yıllar boyunca devam eden büyük ünü ve başlıca söz yazarı ve melodi yapımcısı olarak Amerika topraklarında yer eden bir müzisyen.

Depresyonla mücadele eden bir babayla yetişmenin getirdiklerinin birçoğunu Nebraska albümüne döktü, ki birçok kişi onu en ham ve en iyi albümü olarak adlandırıyor.

Depresyonla mücadele eden bir babayla yetişmenin getirdiklerinin birçoğunu Nebraska albümüne döktü, ki birçok kişi onu en ham ve en iyi albümü olarak adlandırıyor.

Küresel bir süperstar olma süreciyle başa çıkmakla uğraşıyordu ve bu şarkıları gerçekten bir albüme dönüştürmeyi amaçlamadan yazdı. Colts Neck, NJ'de kiraladığı bir evin yatak odasında yalnız başına basit bir dört parçalı kayıt cihazıyla yaptı bunu.

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Terrence Malick'in filmi Badlands büyük bir etki yaratmıştı ve Springsteen, "Nebraska" şarkısında ve "Atlantic City," "Highway Patrolman," "State Trooper" gibi parçalarda doğrudan ona atıfta bulundu ki bu şarkıların her biri klasiktir.

Terrence Malick'in filmi Badlands büyük bir etki yaratmıştı ve Springsteen, "Nebraska" şarkısında ve "Atlantic City," "Highway Patrolman," "State Trooper" gibi parçalarda doğrudan ona atıfta bulundu ki bu şarkıların her biri klasiktir.

Bu, 'Born To Run', 'Darkness on the Edge of Town' ve 'The River' albümlerinin büyük başarısından sonra geldi. Nebraska, The River'ın devamıydı ve ardından Born in the USA geldi. Albümün adı verilen şarkının bir zamanlar umutsuz bir Vietnam gazisi hakkında olduğu doğru olsa da, o kadar büyük bir marş oldu ki anlamı uzun süre karıştırıldı.

The Boss, kendisine hitap eden filmler için şarkılar yazdı veya ödünç verdi ve 1994'te "Streets of Philadelphia" şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı Oscar'ını da kazandı.

The Boss, kendisine hitap eden filmler için şarkılar yazdı veya ödünç verdi ve 1994'te "Streets of Philadelphia" şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı Oscar'ını da kazandı.

Springsteen ve menajeri Jon Landau, projede aktif olarak yer alıyorlar ve daha fazla detay ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

Springsteen ve menajeri Jon Landau, projede aktif olarak yer alıyorlar ve daha fazla detay ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

Thom Zimny ile birlikte yönettiği belirli albümler hakkında filmler yapmış olsa da, bu yıldız için yeni bir deneyim.

Springsteen'in 'Atlantic City' şarkısı da 'Nebreska' albümünde bulunan ve bendeniz bu yazının editörünün de çok sevdiği şarkılardan biridir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de Amerika'nın duayen sanatçısının film haberine sevinenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

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