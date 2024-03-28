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Titanik Filminin Ünlü Kapısının Dudak Uçuklatan Fiyata Satılması Sosyal Medyadan Tepki Aldı!

Titanik Filminin Ünlü Kapısının Dudak Uçuklatan Fiyata Satılması Sosyal Medyadan Tepki Aldı!

film Titanik
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 10:35

Bir döneme damgasını vuran 'Titanic' 1997'de vizyona girdiği zamandan beri, James Cameron'ın bu tarihi epik filmi hepimizin kalbinde özel bir yer edindi. Şu anda halen, Titanic dünya genelindeki en yüksek gişe hasılatına sahip filmler arasında dördüncü sırada yer alıyor. 'Titanik'te Rose karakterinin üzerinde kalarak ölmekten kurtulduğu, Jack'inse ağlatan son vedasını yaptığı kapı bir açık artırmada büyük bir fiyata satıldı. Yorumlar da gecikmedi. Detaylar 👇

Kaynak: https://screenrant.com/titanic-door-m...
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"Titanik" filmi, 1997 yılında yönetmen James Cameron tarafından çekilen, büyük bir geminin batışını ve o sırada yaşanan aşk hikayesini anlatan epik bir romantik drama filmidir. Film, gerçek olaylara dayanmaktadır ve 1912 yılında dünyanın en büyük gemisi olan RMS Titanic'in ilk seferindeki batışını konu almaktadır.

"Titanik" filmi, 1997 yılında yönetmen James Cameron tarafından çekilen, büyük bir geminin batışını ve o sırada yaşanan aşk hikayesini anlatan epik bir romantik drama filmidir. Film, gerçek olaylara dayanmaktadır ve 1912 yılında dünyanın en büyük gemisi olan RMS Titanic'in ilk seferindeki batışını konu almaktadır.

Başrolde, zengin bir ailenin kızı Rose DeWitt Bukater'i canlandıran Kate Winslet ve geminin üçüncü sınıf yolcusu Jack Dawson rolünde Leonardo DiCaprio yer alır. Film, Jack ve Rose'un gemideki kısa süreli ilişkisini, geminin buzdağına çarparak batışı ve felaketin ardından gelen kurtarma çabalarını konu alır.

'Titanik', mükemmel görsel efektleri, etkileyici set tasarımı ve unutulmaz müzikleriyle dikkat çeker. Ayrıca, büyük bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen, gerçekçi ve duygusal hikayesiyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmuştur. Film, çekildiği dönemde rekorlar kırmış ve gişe rekorları kırmıştır. Ayrıca, 11 Oscar ödülü kazanarak bir döneme damgasını vurmuştur.

Kate Winslet'in Titanic filminde hayatta kaldığı kapı Heritage Auctions'ın Planet Hollywood'dan Hazineler etkinliğinde bir açık artırmada 718,750 dolara satıldı.

Kate Winslet'in Titanic filminde hayatta kaldığı kapı Heritage Auctions'ın Planet Hollywood'dan Hazineler etkinliğinde bir açık artırmada 718,750 dolara satıldı.

Ayrıca, Temple of Doom'dan Indiana Jones'un kamçısı ve The Shining'den baltayı içeren diğer ünlü eşyaları da geride bıraktı. Filminde Winslet tarafından giyilen şifon elbise de açık artırmada 125,000 dolarlık daha düşük bir fiyata satıldı.

Titanik kapısı, filmin doruk noktasına damagasını vurmuştur.

Titanik kapısı, filmin doruk noktasına damagasını vurmuştur.

Batacak gemiden fırlatıldıktan sonra, Jack ve Rose Atlantik'in buz gibi sularında hayatta kalmak için mücadele ederler. Rose, bir kapıya yapışır ve hızla fark ederler ki Jack bu kapıya sığamaz. En romantik fedakarlıkta, Jack, Rose'un kapıya tutunmasına izin verir ve kendisi suyun dondurucu soğuğunda hipotermiye bağlı ölümle yüzleşir.

Yıllar boyunca, bu kapı sahnesi yıllar boyunca sürecek bir tartışmaya neden oldu: Jack'in kapıya sığabileceği iddiası.

Yıllar boyunca, bu kapı sahnesi yıllar boyunca sürecek bir tartışmaya neden oldu: Jack'in kapıya sığabileceği iddiası.

Bu gerçek, bilim ve testleri kullanarak medya ve kültürel zamanın popüler mitlerini çürütmeye adanmış olan MythBusters adlı bir gösteride test edildi. 2012'deki bir bölümde, MythBusters, kapının boyutuna dayanarak Jack ve Rose'un ikisinin de kapıya olası bir şekilde sığabileceğine sonuçlandırdı.

Bu durum, Cameron'ı Titanik'i ve o sahneyi savunmaktan alıkoymadı. Şubat 2023'te, Cameron, Jack'in kapıya sığıp sığamayacağını görmek için çeşitli çekimli testler yaptırdı.

Bu durum, Cameron'ı Titanik'i ve o sahneyi savunmaktan alıkoymadı. Şubat 2023'te, Cameron, Jack'in kapıya sığıp sığamayacağını görmek için çeşitli çekimli testler yaptırdı.

Bu testler, Jack'in Rose ve kendisi kapıya ulaşmaya çalışsalar, Jack'in hayatta kalabileceği sonucuna vardı. Titanik kapısıyla devam eden kültürel takıntının, açık artırmadaki yüksek fiyat etiketine katkıda bulunmuş olması muhtemeldir, ancak bu miktar hala astronomiktir.

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"Bu sefer kim kimi kurtaracak?" 👇
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"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum! Titaniğin Rose'unu hayatta tutan yüzen ahşap parçası 718,750 dolara satıldı" 👇

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum! Titaniğin Rose'unu hayatta tutan yüzen ahşap parçası 718,750 dolara satıldı" 👇

"Kimin aldığını biliyorum" 👇

"Kimin aldığını biliyorum" 👇

"Batık bir yatırım gibi görünüyor" 👇

"Batık bir yatırım gibi görünüyor" 👇

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Peki sizin bu neredeyse 800.00 bin dolarlık kapı hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki sizin bu neredeyse 800.00 bin dolarlık kapı hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇

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