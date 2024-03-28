Titanik Filminin Ünlü Kapısının Dudak Uçuklatan Fiyata Satılması Sosyal Medyadan Tepki Aldı!

Başrolde, zengin bir ailenin kızı Rose DeWitt Bukater'i canlandıran Kate Winslet ve geminin üçüncü sınıf yolcusu Jack Dawson rolünde Leonardo DiCaprio yer alır. Film, Jack ve Rose'un gemideki kısa süreli ilişkisini, geminin buzdağına çarparak batışı ve felaketin ardından gelen kurtarma çabalarını konu alır.

'Titanik', mükemmel görsel efektleri, etkileyici set tasarımı ve unutulmaz müzikleriyle dikkat çeker. Ayrıca, büyük bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen, gerçekçi ve duygusal hikayesiyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmuştur. Film, çekildiği dönemde rekorlar kırmış ve gişe rekorları kırmıştır. Ayrıca, 11 Oscar ödülü kazanarak bir döneme damgasını vurmuştur.