Titanik Filminin Ünlü Kapısının Dudak Uçuklatan Fiyata Satılması Sosyal Medyadan Tepki Aldı!
Titanik Filminin Ünlü Kapısının Dudak Uçuklatan Fiyata Satılması Sosyal Medyadan Tepki Aldı!
Kaynak: https://screenrant.com/titanic-door-m...
Bir döneme damgasını vuran 'Titanic' 1997'de vizyona girdiği zamandan beri, James Cameron'ın bu tarihi epik filmi hepimizin kalbinde özel bir yer edindi. Şu anda halen, Titanic dünya genelindeki en yüksek gişe hasılatına sahip filmler arasında dördüncü sırada yer alıyor. 'Titanik'te Rose karakterinin üzerinde kalarak ölmekten kurtulduğu, Jack'inse ağlatan son vedasını yaptığı kapı bir açık artırmada büyük bir fiyata satıldı. Yorumlar da gecikmedi. Detaylar 👇
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"Titanik" filmi, 1997 yılında yönetmen James Cameron tarafından çekilen, büyük bir geminin batışını ve o sırada yaşanan aşk hikayesini anlatan epik bir romantik drama filmidir. Film, gerçek olaylara dayanmaktadır ve 1912 yılında dünyanın en büyük gemisi olan RMS Titanic'in ilk seferindeki batışını konu almaktadır.
Kate Winslet'in Titanic filminde hayatta kaldığı kapı Heritage Auctions'ın Planet Hollywood'dan Hazineler etkinliğinde bir açık artırmada 718,750 dolara satıldı.
Titanik kapısı, filmin doruk noktasına damagasını vurmuştur.
Yıllar boyunca, bu kapı sahnesi yıllar boyunca sürecek bir tartışmaya neden oldu: Jack'in kapıya sığabileceği iddiası.
Bu durum, Cameron'ı Titanik'i ve o sahneyi savunmaktan alıkoymadı. Şubat 2023'te, Cameron, Jack'in kapıya sığıp sığamayacağını görmek için çeşitli çekimli testler yaptırdı.
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Sosyal medya platformu X' e gelen tepkilerse güldürdü 👇
"O parayı bir ev almak için kullanabilirdim" 👇
"Hatırlayın: Jack için de yer vardı" 👇
"Rose yalancıydı, Jack hiç varolmadı" 👇
"Bu sefer kim kimi kurtaracak?" 👇
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"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum! Titaniğin Rose'unu hayatta tutan yüzen ahşap parçası 718,750 dolara satıldı" 👇
"Kimin aldığını biliyorum" 👇
"Batık bir yatırım gibi görünüyor" 👇
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Peki sizin bu neredeyse 800.00 bin dolarlık kapı hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇
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