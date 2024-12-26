Önce K-Pop Şimdi K-Beauty: Kore'nin Güzellik Sırları Türkiye'de
Önce K-Pop Şimdi K-Beauty: Kore'nin Güzellik Sırları Türkiye'de
Güney Kore'nin etkileri tüm dünyada hızla artıyor. Korean Pop, kısacası K-pop olarak bilinen Kore'nin müziği, yıllardır bütün dünyanın kulaklarında. 2021 yılında küresel çapta rekor kıran K-pop, en çok da ülkemizde popüler. Öyle ki K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Şimdilerde ise Güney Kore, güzellik sırlarıyla dünyanın dikkatini çekmeye başladı.
Gelin, K-beauty nedir yakından öğrenelim!
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Güney Kore, özellikle K-pop ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.
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K-pop'a en çok ilgi duyan ülkelerden biri ise Türkiye. 2022 yılında K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştı.
Şarkılar, diziler, filmler, yemekler derken sıra geldi güzelliğe ve bakıma. Dünyanın yeni trendi, Korean Beauty yani K-beauty oldu.
Sosyal medyada etkili isimlerin "clean girl" akımının öncüsü olmasıyla Kore güzellik sırları da ön plana çıkmaya başladı.
Serumlar, gua sha, roller, vitaminler, maskeler... Türkiye'de her geçen gün yeni bir Kore bakım ürünü ve makyaj ürünü raftaki yerini alıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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