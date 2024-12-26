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Önce K-Pop Şimdi K-Beauty: Kore'nin Güzellik Sırları Türkiye'de

Önce K-Pop Şimdi K-Beauty: Kore'nin Güzellik Sırları Türkiye'de

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 10:38

Güney Kore'nin etkileri tüm dünyada hızla artıyor. Korean Pop, kısacası K-pop olarak bilinen Kore'nin müziği, yıllardır bütün dünyanın kulaklarında. 2021 yılında küresel çapta rekor kıran K-pop, en çok da ülkemizde popüler. Öyle ki K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Şimdilerde ise Güney Kore, güzellik sırlarıyla dünyanın dikkatini çekmeye başladı. 

Gelin, K-beauty nedir yakından öğrenelim!

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Güney Kore, özellikle K-pop ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Güney Kore, özellikle K-pop ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Hatırlarsanız, Güney Koreli şarkıcı Psy'nin 'Gangnam Style' şarkısı YouTube'un en çok dinlenen şarkılarından olmuştu. Tarihi bundan çok daha öncesine dayanan K-pop Gangnam Style'ın etkisiyle tüm dünyada daha farklı bir yere yerleşti.

K-pop'a en çok ilgi duyan ülkelerden biri ise Türkiye. 2022 yılında K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştı.

K-pop'a en çok ilgi duyan ülkelerden biri ise Türkiye. 2022 yılında K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştı.

BTS, BlackPink, EXO, Stray Kids...

K-pop'un etkisiyle Güney Kore'nin başka değerleri de dikkat çekmeye başladı elbette. K-drama adı verilen diziler tüm dünyada izleniyor, herkes Güney Kore'nin yerel yemeklerini tadıyor.

Şarkılar, diziler, filmler, yemekler derken sıra geldi güzelliğe ve bakıma. Dünyanın yeni trendi, Korean Beauty yani K-beauty oldu.

Şarkılar, diziler, filmler, yemekler derken sıra geldi güzelliğe ve bakıma. Dünyanın yeni trendi, Korean Beauty yani K-beauty oldu.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Güney Kore'nin kozmetik ihracatı 2024'ün ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artışla 2,3 milyar dolara ulaştı!

Sosyal medyada etkili isimlerin "clean girl" akımının öncüsü olmasıyla Kore güzellik sırları da ön plana çıkmaya başladı.

Sosyal medyada etkili isimlerin "clean girl" akımının öncüsü olmasıyla Kore güzellik sırları da ön plana çıkmaya başladı.

'Mob wife' akımının yavaş yavaş son bulmasıyla Türkçeye birebir 'temiz kız' olarak çevirebileceğimiz clean girl akımı başladı. Yani tertemiz, parlak ciltler, yokmuş gibi görünen makyajlar, fresh görünümler, soft renkler...

Sosyal medyanın yeni trendinin öncüsü ise Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi isimler oldu.

Serumlar, gua sha, roller, vitaminler, maskeler... Türkiye'de her geçen gün yeni bir Kore bakım ürünü ve makyaj ürünü raftaki yerini alıyor.

Serumlar, gua sha, roller, vitaminler, maskeler... Türkiye'de her geçen gün yeni bir Kore bakım ürünü ve makyaj ürünü raftaki yerini alıyor.

Kimi kullanıcılar bu ürünleri oldukça severken kimileri de yüksek fiyatından şikayetçi...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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