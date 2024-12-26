Önce K-Pop Şimdi K-Beauty: Kore'nin Güzellik Sırları Türkiye'de

Güney Kore'nin etkileri tüm dünyada hızla artıyor. Korean Pop, kısacası K-pop olarak bilinen Kore'nin müziği, yıllardır bütün dünyanın kulaklarında. 2021 yılında küresel çapta rekor kıran K-pop, en çok da ülkemizde popüler. Öyle ki K-pop hakkında en çok paylaşım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Şimdilerde ise Güney Kore, güzellik sırlarıyla dünyanın dikkatini çekmeye başladı.

Gelin, K-beauty nedir yakından öğrenelim!

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