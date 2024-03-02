Kore Cilt Bakımı Sırları Neler? 10 Maddede K-Beauty Trendleri
Kore Cilt Bakımı Sırları Neler? 10 Maddede K-Beauty Trendleri
Korelilerin ciltleri o kadar temiz ve parlak ki, hepimiz onların izlediği yolu merak ediyoruz ve denemek istiyoruz. Bu içerikte Korelilerin cilt bakım rutinleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz!
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1. Glass Skin
2. Toner Maskesi
3. Jamsu
4. Kırmızı Ginseng
5. Chok Chok
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6. Gua Sha ve Roller
7. Ampuller ve Serum Çeşitleri
8. Bitki ve Meyve Suları
9. C Vitamini
10. Modeling Maske
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