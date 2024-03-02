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Kore Cilt Bakımı Sırları Neler? 10 Maddede K-Beauty Trendleri

etiket Kore Cilt Bakımı Sırları Neler? 10 Maddede K-Beauty Trendleri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 18:02

Korelilerin ciltleri o kadar temiz ve parlak ki, hepimiz onların izlediği yolu merak ediyoruz ve denemek istiyoruz. Bu içerikte Korelilerin cilt bakım rutinleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz!

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1. Glass Skin

1. Glass Skin

Korelilerin cilt bakım rutinleri aslında cam gibi görünen bir cilt üzerine kuruluyor. Bu yüzden glass skin trendi önem taşıyor. Bu trendde önemli olan çok nemli ve ışıltılı bir cilt görünümünü sağlamak.

2. Toner Maskesi

Tonikle ıslatılmış ufak maske parçaları ile yapılan bu güzellik trendi, cildi aşırı hızlı bir şekilde nemlendiriyor. Böylece de cilt canlanıyor, parlak görünüyor.

3. Jamsu

Koreliler makyajın daha kalıcı olması için yüzlerini su dolu bir kaba sokup bir süre bekletiyorlar. Sonrasında ciltlerini hafifçe kurulayıp makyaj yapıyorlar.

4. Kırmızı Ginseng

Kore cilt bakım dünyasında geleneksel bitki takviyeleri büyük yere sahip. Kırmızı ginseng de bunlardan biri ve cildin genç, sağlıklı kalmasını sağlıyor.

5. Chok Chok

5. Chok Chok

Kore cilt bakımında parlak bir görünümün ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bunu sağlamak için bir başka adım da 'Chok Chok'. Cilde anında nem ve parlaklık verilmesi sağlanır.

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6. Gua Sha ve Roller

Bir dönem ülkemizde de sıklıkla kullanılan roller ve gua sha'larla Kore güzellik tüyoları sayesinde tanıştık. Yüz masajı için kullanılan bu ürünler, cildi sıkılaştırıyor, ödemi azaltıyor.

7. Ampuller ve Serum Çeşitleri

Cilt ihtiyacını doğru bir şekilde belirleyip ihtiyaca uygun bir ampul kullanılması şart. Korelilerde ampul ve serumlarda büyük bir çeşitlilik var ve bu da Kore cilt bakımının temelini oluşturuyor.

8. Bitki ve Meyve Suları

Korelilerin güzellik standartlarına ulaşmak elbette kolay yoldan olmuyor. Kore güzellik ürünlerinde genellikle bitki ve meyve suları kullanılıyor. Bu da cilde doğal bir parlaklık kazandırıyor.

9. C Vitamini

Cildin aydınlanması ve lekelerin azaltılması için C vitamini işe yarıyor. Bu yüzden de Kore güzellik tüyolarından biri C vitamini kullanmak oluyor. C vitamini içeren ürünler sıklıkla tercih ediliyor.

10. Modeling Maske

Modeling maskeler, cilde uygulandığında yüzde bir anda katılaşan maskelerdir. Bu maskelerden sonra cilt sıkılaşır, bol bol nemlenir. Daha ne isteriz ki?

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