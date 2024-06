Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Reşit Olmayan Kızla Kurduğu Uygunsuz İlişkiyi Kabul Etti!

2027 yılında reşit olmayan bir kızla platform üzerinden mesajlaştığını ve sohbetlerinin zaman zaman uygunsuz yerlere de kaydığını itiraf eden Dr Disrespect ilişkilerinin bundan daha ileri gitmediğini söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmiş oldu. Yaptığı açıklamanın tamamıysa şöyle:

'Merhaba, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Saçmalamayı keselim, bildiğiniz gibi bende filtre yoktur. Her zaman açık olabileceğim her konuda size karşı açık ve gerçek oldum ve her zaman sorumluluğu kabul etmeye hazırım... İşte bu yüzden şimdi buradayım.

Öncelikli ve en önemlisi, topluluğumdaki herkesten, bana yakın olanlardan, ekibimden ve Midnight Society Game Studio'daki herkesten özür dilemek istiyorum.

Dün Midnight Society ve benim aramda yaşananlar konusunda pek çok insan karanlıkta kaldı ve hep birlikte acı verici bir karar vererek istifa etmemi sağladık. Ekibimiz yüksek kariyer hedefleri ve aileleri olan inanılmaz derecede yetenekli ve iyi insanlarla dolu ve özenle oluşturduğumuz kültürü asla tehlikeye atmak istemem.

Herkes Twitch'ten neden yasaklandığımı bilmek istiyor ancak benim kontrolüm dışındaki nedenlerden dolayı son birkaç yıldır hiçbir şey söylememe izin verilmedi. Şimdi iki eski Twitch çalışanı suçlamaları kamuoyuna açıkladığına göre artık size yasakla ilgili hikayenin benim tarafımı anlatabilirim.

2017'de reşit olmayan biriyle Twitch Whisper mesajları var mıydı? Cevabım evet. Bu mesajların arkasında gerçek niyetler var mıydı, cevap kesinlikle hayır. Bunlar, bazen uygunsuz olmaya kayan sıradan, karşılıklı konuşmalardı ama daha fazlası değil. Yasa dışı hiçbir şey olmadı, hiçbir resim paylaşılmadı, hiçbir suç işlenmedi, hatta bu kişiyle hiç tanışmadım bile. Twitch ile yaşadığım bir hukuki anlaşmazlık nedeniyle uzun bir tahkim sürecinden geçtim ve bu dava bir uzlaşmayla çözüldü. Açıkça belirteyim, bu bana karşı açılmış bir ceza davası değildi ve bana karşı hiçbir suçlamada bulunulmadı.

Şimdi ahlaki açıdan kesinlikle sorumluluk alacağım. Bu konuşmalara hiç başlamamalıydım. Bu benim suçum. Bir yetişkin, bir koca ve bir baba olarak bu benim sorumluluğum. Bu hiç olmamalıydı. Anlıyorum. Mükemmel değilim ve hatalarımı kabulleneceğim. Bu aptalcaydı.

Şimdi tüm bunları söylerken sakın yanlış anlaşılmasın, tüm yorumların ve etiketlerin öylesine gevşek bir şekilde ortalıkta dolaştığını gördüm. Sosyal medya bir yıkım alanıdır. Ben yırtıcı ya da sübyancı değilim. Benimle dalga mı geçiyorsun? Beni gerçekten tanıyan herkes bu tür insanlarla bu konularda nerede durduğumu bilir. Bu duymaktan bile nefret ettiğim farklı bir tiksinti seviyesi. Abartmalarınızla beni kötünün kötüsü diye etiketlemeyin. O pislikle buradan defol git.

Ama sanırım yasağın kendisiyle ilgili söylemem gerekeni söyledim. Bu kadar. Twitch bu yüzden 2020'de bu kararı aldı.

Beni destekleyen ekibimden, topluluğumdan, sektör arkadaşlarımdan özür dilerim, keşke tüm bunları daha önce söyleyebilseydim. Tüm bu yıllar boyunca bana ve aileme her zaman sevgi ve destek gösterdiniz, sizleri hayal edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. En iyi topluluğa ve çevreye sahibim. Eğer bunlardan herhangi biri sizi rahatsız ettiyse, anlıyorum. Artık beni desteklemek zorunda değilsiniz ama her zaman çok takdir edildiğinizi bilin.

Ama şunu söylediğimde bana güvenin... sıfır gerçek hayat deneyimi ile sosyal medyada yaşayan ve nefes alan tüm nefretçilerime, sizi umursamıyorum.

Son olarak, tüm bu ifadelerden rahatsızsanız ve benim bir bok parçası olduğumu düşünüyorsanız, sorun değil. Ama hiçbir yere gitmiyorum. Yıllar önce bu hatayı yapan aynı adam değilim. Yayında da belirtildiği gibi ailemle uzun bir tatile çıkıyorum ve omuzlarımdan ağır bir yük kalkmış olarak geri dönüyorum.'