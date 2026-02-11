Ünlü Tablolarda İlk Bakışta Fark Edilmeyen 10 Detay
Ünlü tablolar aslında gördüğümüzün çok ötesinde çizimler. Zamanında bu tabloları yapan ressamlar, öyle tek bakışta fark edilemeyen birçok detayı resimlerine gizlemişler. Zamanla bunlar ortaya çıkıyor tabii. Ünlü tablolardaki hiç bilmediğin detayları öğrenmeye hazır mısın?
1. Mona Lisa
2. Son Akşam Yemeği
3. Arnolfini’nin Evlenmesi
4. Gece Devriyesi
5. İnci Küpeli Kız
6. Las Meninas
7. Adem’in Yaratılışı
8. Bahçıvan
9. American Gothic
10. Dünyevi Zevkler Bahçesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
