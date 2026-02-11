onedio
Ünlü Tablolarda İlk Bakışta Fark Edilmeyen 10 Detay

Meryem Hazal Çamurcu
11.02.2026 - 19:16

Ünlü tablolar aslında gördüğümüzün çok ötesinde çizimler. Zamanında bu tabloları yapan ressamlar, öyle tek bakışta fark edilemeyen birçok detayı resimlerine gizlemişler. Zamanla bunlar ortaya çıkıyor tabii. Ünlü tablolardaki hiç bilmediğin detayları öğrenmeye hazır mısın?

1. Mona Lisa

Mona Lisa'nın birçok dikkat çeken yeri var ama en dikkat çeken yerlerinden biri kaşları elbette. Tabloda Mona Lisa'nın kaşları yok gibi gözüküyor ve bunun açıklaması genelde o zamanın modası olduğu yönündeydi. Ama incelemeler sonunda aslında kaşların olduğu ama zamanla silindiği fark edildi. Yani Leonarda da Vinci, tablonun aslında kaşları çizse de kaşlar zamana yenik düşerek silinmiş.

2. Son Akşam Yemeği

Son Akşam Yemeği tablosunda herkesin üçlü gruplar şeklinde oturduğunu hiç farkettin mi? Leonardo da Vinci, bunu rastgele yapmamış. Havarilerin üçlü şekilde gruplaşması Hristiyanlıktaki Teslis fikrine bir gönderme. Yani anlayacağın Leonardo, sadece görsel olarak güzel duruyor diye böyle bir çizim yapmamış.

3. Arnolfini’nin Evlenmesi

Jan van Eyck'in tablosu Arnolfini’nin Evlenmesi, sade bir tablo gibi dursa da bu tabloda da gizlenmiş detaylar var. Tabloda bulunan aynaya dikkatli bakmayı denedin mi hiç? Aynada sadece tablodaki çift yok. Bunun yanında iki kişi daha görülüyor. Bunların evliliğin şahitleri olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Yani bu tablo bir resim olmanın yanında, aynı zamanda hukuki bir belge de!

4. Gece Devriyesi

Rembrandt'ın tablosunun adı her ne kadar Gece Devriyesi olsa da aslında bu resimde gece değil, gündüz betimlenmiş. Kararma ise tabloya sürülen verniğin zamanla kararmasının sonucu. İsmi de bu şekilde verilmiş ama aslında Rembrandt'ın çizdiği tabloyla verilen isim arasında büyük fark var diyebiliriz.

5. İnci Küpeli Kız

İnci Küpeli Kız tablosu adında geçen inciyle ünlenen bir eser. Vermeer’in tablosundaki inciye dikkatli bakmayı denedin mi? Dikkatli bakıldığında o meşhur inci küpenin bir küpe formunda olmadığını göreceksin. Yani kulağa bağlantısı olmayan birkaç darbeyle oluşturulmuş bir parlamadan ibaret!

6. Las Meninas

Diego Velázquez'in Las Meninas tablosunda bir ayna var. Bu aynadan yansıyan kral ve kraliçe görülüyor. Aynaya yansıyan kral ve kraliçe aslında tam da tabloya bakan kişinin yerinde duruyor. Bir Inception havasında resim içinde resim var aslında. Velázquez'in bu tablosunda kimin kime baktığı belirsiz bir halde yani.

7. Adem’in Yaratılışı

Tabloda resmedilen Tanrı ve etrafındakilerin insan beyni ile nasıl bir ilgisi var biliyor musun? Michelangelo'nun resmettiği Tanrı'nın içinde bulunduğu yapı ile insan beyni oldukça birbirine benziyor. Yorumlara göre Michelangelo, bu benzerlikle Tanrı'nın insana sadece hayat değil, bununla birlikte bilinç de verdiğini göstermek istiyordu.

8. Bahçıvan

Giuseppe Arcimboldo'nun Bahçıvan tablosu, basit bir sebze sepeti gibi görünüyor, öyle değil mi? İçinde havuç, soğan ve daha birçok sebze olan bu sepet ters çevrildiğinde ortaya bir insan yüzü çıkıyor desek! Yani Giuseppe Arcimboldo, basit bir sepet resmetmiş gibi görünse de aslında tablosunda saklı anlamlar bulunuyor.

9. American Gothic

Grant Wood tarafından yapılan tablonun hipnoz edici bir yapısı var gibi. Bunun nedeni tabloda ritmik bir uyumun olması. Adamın tuttuğu çatalın dişleri, evin pencereleri ve adamın üstündeki gömleğin dikişleri ritmik şekilde uyumlu.

10. Dünyevi Zevkler Bahçesi

Bosch tarafından resmedilen Dünyevi Zevkler Bahçesi tablosunun her detayı saatlerce konuşmaya değer. Ama bir detay bizce diğerlerinden çok daha ilginç. Resmedilen figürlerden birinin kalçasında notalar bulunuyor. Bu notalar gerçek bir beste aslında.

Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
