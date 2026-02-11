Ünlü Tablolarda İlk Bakışta Fark Edilmeyen 10 Detay

Jan van Eyck'in tablosu Arnolfini’nin Evlenmesi, sade bir tablo gibi dursa da bu tabloda da gizlenmiş detaylar var. Tabloda bulunan aynaya dikkatli bakmayı denedin mi hiç? Aynada sadece tablodaki çift yok. Bunun yanında iki kişi daha görülüyor. Bunların evliliğin şahitleri olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Yani bu tablo bir resim olmanın yanında, aynı zamanda hukuki bir belge de!