Ulaştırma Bakanı ve BTK'dan 6.1'lik Deprem Sonrası GSM Operatörlerinde Sorun Yaşandığı İddialarına Cevap

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 23:59

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle birlikte GSM operatörlerinde ve iletişim altyapısında sorun meydana geldiğine dair iddiaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK'dan açıklama geldi.

Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından iletişim altyapısında ve GSM operatörlerinde sorun yaşandığı iddialarına Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK'dan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.' açıklamasında bulunurken;

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Operatörlerden alınan raporlar, bölgede bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi kesinti olmadığını göstermektedir.

İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
