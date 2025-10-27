Ulaştırma Bakanı ve BTK'dan 6.1'lik Deprem Sonrası GSM Operatörlerinde Sorun Yaşandığı İddialarına Cevap
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle birlikte GSM operatörlerinde ve iletişim altyapısında sorun meydana geldiğine dair iddiaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK'dan açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından iletişim altyapısında ve GSM operatörlerinde sorun yaşandığı iddialarına Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK'dan açıklama geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın