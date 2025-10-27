Ulaştırma Bakanı ve BTK'dan 6.1'lik Deprem Sonrası GSM Operatörlerinde Sorun Yaşandığı İddialarına Cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.' açıklamasında bulunurken;

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Operatörlerden alınan raporlar, bölgede bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi kesinti olmadığını göstermektedir.

İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.' ifadelerine yer verildi.