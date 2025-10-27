onedio
Naci Görür, 6.1'lik Depremin Ardından Açıklama Yaptı: "Deprem Üreterek Parçalamaya Devam Ediyor!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 23:43

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Büyük korku yaratan depremde yıkılan binaların olduğu tespit edildi.

Naci Görür, depremin ardından açıklamada bulundu.

Naci Görür, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından X hesabı üzerinden 'Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun.' açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
