Üç Tarzı Milliyetçilik: Kan Bağı, Kültürel Miras, Ortak Anlatı

İlkselcilik, milliyetçiliğin en eski ve en “içgüdüsel” anlatısı. Bu yaklaşım, bir millete ait olmayı doğuştan gelen bir özellik olarak görür. Sanki genlerimize işlenmiş bir kimlik gibi: “Biz Türk’üz çünkü Türk’ten doğduk.” Bu bakış açısına göre, bir millete mensup olmak tartışılmaz bir kaderdir. Değiştirilemez, müzakere edilemez, doğuştan gelir ve sadece yaşanır.

Türkiye’de bu anlayışın en tanınan temsilcileri arasında Nihal Atsız gibi isimler vardır. Onlara göre millet bir “kan meselesidir.” Bu yüzden milliyetçiliği bir tür biyolojik bağlılık gibi yorumlarlar. Bu yaklaşımın kökleri, insanın ilkel topluluk dönemlerine kadar gider: kabile, soy, kan bağı… Tüm bunlar insanların “biz” ve “onlar” ayrımını kurduğu ilk yapılar. Modern devlet çağına gelindiğinde bu kadim bağlar ulusal kimliğin temel taşına dönüşür.

Ama ilkselciliğin bir zaafı var: değişime kapalı olması. Çünkü kan bağıyla tanımlanan bir kimlik, dışarıdan geleni hep “öteki” olarak görür. Dünya değişse de bu bakış kolay kolay değişmez. Bu anlayış, sonradan bir millete dâhil olmayı neredeyse imkânsız hale getirir. Oysa tarihte “saf” bir millet hiçbir zaman var olmamıştır. Her millet, farklı köklerin, dillerin ve kültürlerin karışımından doğmuştur. İlkselcilik bu çeşitliliği reddettiği için çoğu zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa kapı aralar. Kan üzerinden tanımlanan bir aidiyet, “biz”i korurken “onlar”ı dışlar.