TVekstra, VIDAA ile Türkiye’de Connected TV Reklamcılığında Yeni Bir Dönemi Başlatıyor
Televizyonun dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji odaklı medya şirketi TVekstra, küresel akıllı TV işletim sistemi VIDAA ile iş birliği yaparak Türkiye’de önemli bir lansmana imza atıyor. Bu iş birliği ile VIDAA işletim sistemine sahip televizyonların reklam alanları artık TVekstra tarafından markalara sunulacak.
Türkiye’de milyonlarca haneye ulaşan VIDAA, dünya genelinde 180’den fazla ülkede kullanılan kullanıcı dostu arayüzü ve zengin içerik deneyimiyle öne çıkıyor. TVekstra’nın geliştirdiği hedefleme ve ölçümleme teknolojileri ile birleştiğinde markalara benzersiz bir iletişim gücü sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV’nin Evrimi: Güçlü Vizyon, Yeni Ekranlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veriye Dayalı Etki: Fazla Değil, Doğru Reklam
Yerli Teknoloji ile Küresel Bağlantı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın