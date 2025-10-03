TVekstra, VIDAA ile Türkiye’de Connected TV Reklamcılığında Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Televizyonun dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji odaklı medya şirketi TVekstra, küresel akıllı TV işletim sistemi VIDAA ile iş birliği yaparak Türkiye’de önemli bir lansmana imza atıyor. Bu iş birliği ile VIDAA işletim sistemine sahip televizyonların reklam alanları artık TVekstra tarafından markalara sunulacak.

Türkiye’de milyonlarca haneye ulaşan VIDAA, dünya genelinde 180’den fazla ülkede kullanılan kullanıcı dostu arayüzü ve zengin içerik deneyimiyle öne çıkıyor. TVekstra’nın geliştirdiği hedefleme ve ölçümleme teknolojileri ile birleştiğinde markalara benzersiz bir iletişim gücü sağlıyor.