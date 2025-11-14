TV8 Halka Arz Oluyor: Acun Ilıcalı’nın Kanalı TV8'den KAP'a Bildirim
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirketin halka arz hazırlıkları resmen başlarken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamaya göre çıkarılmış sermaye 150 milyon TL’den 171 milyon liraya çıkarılacak.
TV8'den halka arz kararı. KAP'a bildirildi.
KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
