TV8 Halka Arz Oluyor: Acun Ilıcalı’nın Kanalı TV8'den KAP'a Bildirim

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 23:26

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirketin halka arz hazırlıkları resmen başlarken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamaya göre çıkarılmış sermaye 150 milyon TL’den 171 milyon liraya çıkarılacak.

TV8'den halka arz kararı. KAP'a bildirildi.

TV8 halka arz oluyor. TV8 TV Yayıncılık A.Ş. halka arz hazırlıklarına başladı. Şirket, 14 Kasım’da KAP’a bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz kararı alındı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.  

Halka arz, Şirketimizin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası'ndan,  21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirketimiz pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname'nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.'

