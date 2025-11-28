Türkiye’nin Turizmde Yeni Hikayesi: Dr. Cem Kınay’dan İlham Veren Bir Açılış Konuşması

Dr. Kınay konuşmasına çok net bir vurgu ile başladı: Eğitim bir ülkenin kaderini belirler. Üniversitelerin, hocaların ve gençlerin bu sorumlulukta kritik bir rolü olduğunu özellikle vurguladı. Öğleden sonra gerçekleşecek olan büyük turizm forumuna da dikkat çekerek, gençlerin bu fırsatları kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Turizmdeki Sessiz Devrimi

Kınay, 1987’de başladığı turizm serüvenini anlatırken aslında Türkiye’nin hikâyesini de yeniden yazmış oldu:

O yıllarda Türkiye’de sadece 50 bin yatak kapasitesi vardı.

Yunanistan’ın sadece Rodos Adası bile aynı kapasiteye sahipti.

1990’a gelindiğinde Magic Life’ı kurdu ve “Her Şey Dahil” devrimi başladı.

O dönem bilinmeyen bu sistem, Türkiye turizmini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bugün dünyada her şey dahil konseptini Türkiye kadar başarılı uygulayan bir başka ülke yok.