Türkiye’nin Turizmde Yeni Hikayesi: Dr. Cem Kınay’dan İlham Veren Bir Açılış Konuşması
Türkiye’nin turizmdeki dönüşümünü, geleceğin trendlerini ve gençlere verdiği ilham verici mesajları Dr. Cem Kınay’dan dinlemek her zaman ufuk açıcıdır. Bu kez de bir üniversitedeki açılış konuşması, yalnızca bir açılış olmaktan çıktı; geleceğe dair güçlü bir vizyon belgesi hâline geldi. Ben de bu konuşmayı köşeme taşımadan edemedim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Türkiye’nin en önemli konusu: Eğitim”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turizm = İnsan Mutluluğu
Türkiye’nin Yeni Manifestosu: Holistik Tatil
“Kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirir. Türk insanı iyiyse değişimden korkmayacak.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video