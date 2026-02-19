onedio
Türk Oyun Şirketi Loom Games 1 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 18:16

Suudi Arabistan merkezli mobil oyun şirketi Scopely, son yılların en popüler mobil oyunlarından 'Pixel Flow!'un da geliştiricisi olan yerli mobil oyun stüdyosu Loom'un çoğunluk hisselerinin satın alındığına dair anlaşmaya varıldığını duyurdu. 1 milyar dolar değerlemeyi bulan şirket kendi alanında en hızlı 'unicorn' girişimlerden biri olmayı başardı.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğindeki stüdyo geçtiğimiz yıl kurulmasının ardından mobil oyun sektöründe büyük bir ivme yakaladı. Stüdyonun amiral gemisi 'Pixel Flow!' kurulduğu günden bu yana kısa bir süre 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Loom Games'in milyarlık değerlemeye ulaşmasında bu oyunun ABD'de en çok gelir elde eden oyunlardan biri olmasının etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
