Türk Oyun Şirketi Loom Games 1 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı
Suudi Arabistan merkezli mobil oyun şirketi Scopely, son yılların en popüler mobil oyunlarından 'Pixel Flow!'un da geliştiricisi olan yerli mobil oyun stüdyosu Loom'un çoğunluk hisselerinin satın alındığına dair anlaşmaya varıldığını duyurdu. 1 milyar dolar değerlemeyi bulan şirket kendi alanında en hızlı 'unicorn' girişimlerden biri olmayı başardı.
Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
