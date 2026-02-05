onedio
article/share
Turistler Akın Ediyordu: UNESCO Dünya Mirası'ndan Çıkmak İsteyen İlk Köy!

05.02.2026 - 14:29

Dünya Mirası, UNESCO tarafından listelenen, kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlere verilen bi ünvandır. Dünya Mirası listesinde yer alan yerler, UNESCO tarafından korunur ve gelecek kuşaklara aktarılması için özenle muhafaza edilir. Haliyle birçok kentin, köyün hayali de Dünya Mirası ünvanı almaktır.

Tek bir yer hariç!

UNESCO Dünya Mirası listesinden çıkmak istiyorlar!

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Slovakya'da yoğun turist akınına uğrayan köyün sakinleri, UNESCO Dünya Mirası statüsünün geri alınması çağrısında bulundu. Vlkolínec isimli bu köy, Karpat Dağları'nda 45 boyalı binadan oluşuyor ve ortaçağ yaşantısını hiç bozulmadan günümüze kadar getiriyor. 1993 yılından beri UNESCO listesinde yer alan bu köy, her yıl da binlerce turisti ağırlıyor.

UNESCO, meşhur köyü anlatırken;

'Vlkolínec, ahşap evler ve müştemilatlar, ahşap çan kulesi ve kiliseyle okulun duvar resimli binalarından oluşan özgün halk mimarisinin bölgedeki en iyi korunmuş ve en karmaşık kentsel birimini temsil ediyor.' ifadelerini kullanıyor.'

Fakat köylü halk, bu durumdan son derece şikayetçi!

"Bizi bir hayvanat bahçesine dönüştürdü."

Mirror'a konuşan bir köylü 'UNESCO turistler için bizi bir 'hayvanat bahçesine' dönüştürdü. Bu sözde onur sadece bir yük değil, aynı zamanda yaşayan bir kabus haline geldi.' diyor.

Köyde ise yalnızda 4 aile yaşıyor. Yaz aylarında gelen binlerce turistle beraber, köyün nüfusu artıyor. Fakat turistler, evlerin bahçelerine giriyor, evlerin pencerelerinden içeri doğru fotoğraf çekiyorlar.

Köylülerin tek sorunu turistler de değil. UNESCO yönetmelikleri gereği, listeye alınan yerlerde kadı koruma kuralları bulunuyor. Köy sakinleri bu kuralların geleneksel yaşam tarzlarını sek­teye uğrattığını söylüyor.

Vlkolínec'in en yaşlı sakini Anton Sabucha, Slovak gazetesi Denník N'ye verdiği röportajda

'Bizi UNESCO'dan çıkarsınlar, daha iyi yaşarız. Katı düzenlemeler nedeniyle eskiden olduğu gibi evcil hayvan yetiştiremiyor ve ekin ekemiyoruz.' diyor.

