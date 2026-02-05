Turistler Akın Ediyordu: UNESCO Dünya Mirası'ndan Çıkmak İsteyen İlk Köy!

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Slovakya'da yoğun turist akınına uğrayan köyün sakinleri, UNESCO Dünya Mirası statüsünün geri alınması çağrısında bulundu. Vlkolínec isimli bu köy, Karpat Dağları'nda 45 boyalı binadan oluşuyor ve ortaçağ yaşantısını hiç bozulmadan günümüze kadar getiriyor. 1993 yılından beri UNESCO listesinde yer alan bu köy, her yıl da binlerce turisti ağırlıyor.

UNESCO, meşhur köyü anlatırken;

'Vlkolínec, ahşap evler ve müştemilatlar, ahşap çan kulesi ve kiliseyle okulun duvar resimli binalarından oluşan özgün halk mimarisinin bölgedeki en iyi korunmuş ve en karmaşık kentsel birimini temsil ediyor.' ifadelerini kullanıyor.'

Fakat köylü halk, bu durumdan son derece şikayetçi!