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Turabi Yeni Rap Şarkısı: Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri

Turabi Yeni Rap Şarkısı: Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.02.2025 - 21:26

Survivor yarışmasında iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Turabi, her gün yeni bir tartışma konusuyla gündem oldu.  Geçtiğimiz günlerde bel altı sözlerle dolu 'İngilizce arabesk' şarkısıyla olay yaratan Turabi'nin yeni şarkısı da sosyal medyada çok konuşuldu.  

İşte Turabi'nin yeni rap şarkı sözleri...

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Survivor'un en tartışmalı ismi olan Turabi Çamkıran bel altı sözlerle dolu Wine Me Dine Me şarkısıyla tartışma yarattı.

Survivor'un en tartışmalı ismi olan Turabi Çamkıran bel altı sözlerle dolu Wine Me Dine Me şarkısıyla tartışma yarattı.

Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası sözlerde değişikliğe giden Turabi bunların ardından yeni parçalarla adından söz ettirdi.

Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası sözlerde değişikliğe giden Turabi bunların ardından yeni parçalarla adından söz ettirdi.

Turbo lakaplı Turabi, İngilizce erotik türküsünden sonra bu sefer de rap müziğe adım attı.

Turbo lakaplı Turabi, İngilizce erotik türküsünden sonra bu sefer de rap müziğe adım attı.

Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri

Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri

Hey ben sen bu şu bura ora şuna bura biz

Siz onlar bunlar şunlar bizler sizler

Şunlar bunlar kim kimse herkesi hiç

Kimse çoğu kimse birçoğu hiç kimse kaçı

Birkaçı birazı tamamı Burası orası

Bazısı başkası böylesi öylesi şöylesin

Öte biri öteki her biri beriki biri

Birisi kimi Kimisi kimi birisi biri

Kimisi ya biz siz onlar bunlar şunlar

Bizler sizler şunlar bunlar kim kimse

Herkes hiç kimse çoğu kimse birçoğu hiç

Kimse kaçı bir kaçı birazı tamamı Burası

Orası bazısı başkası böylesi öylesi

Şöylesin böylesi öte biri öteki her biri

Beriki biri birisi kimi kimisi kimi

Birisi biri kimisi

Ben sen o bu şu o bura ora şura bura biz

Siz onlar bunlar şunlar bizler sizler

Şunlar bunlar kim kimse herkes hiç kimse

Ç kimse birçoğu hiç kimse kaçı birkaçı

Birazı tamamı burası orası bazısı

Başkası böylesi öylesi şöylesin öte biri

Öteki her biri biriki biri birisi kimi

Kimisi kimi birisi biri

Kimisi kimi

Birisi biri

Kimisi biri

Kimisi biri kimisi biri

Kimisi biri kimi

Kimisi kimi ki birisi kimi biri kimisi

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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