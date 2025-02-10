Turabi Yeni Rap Şarkısı: Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri
Turabi Yeni Rap Şarkısı: Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri
Survivor yarışmasında iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Turabi, her gün yeni bir tartışma konusuyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bel altı sözlerle dolu 'İngilizce arabesk' şarkısıyla olay yaratan Turabi'nin yeni şarkısı da sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte Turabi'nin yeni rap şarkı sözleri...
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Survivor'un en tartışmalı ismi olan Turabi Çamkıran bel altı sözlerle dolu Wine Me Dine Me şarkısıyla tartışma yarattı.
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Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası sözlerde değişikliğe giden Turabi bunların ardından yeni parçalarla adından söz ettirdi.
Turbo lakaplı Turabi, İngilizce erotik türküsünden sonra bu sefer de rap müziğe adım attı.
Turabi Ben Sen O Şarkı Sözleri
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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