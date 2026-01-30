Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Fransa'da Gündem Oldu

Tüm dünya özellikle Venezuela operasyonu ve agresif çıkışlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı konuşurken Türkiye de bir süredir Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i konuşuyor. DNA testi için mahkemeye başvuran Özmen sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu. Fransız kanalı Le Progres de Özmen ve hikayesine yer verdi.