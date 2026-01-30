Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Fransa'da Gündem Oldu
Tüm dünya özellikle Venezuela operasyonu ve agresif çıkışlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı konuşurken Türkiye de bir süredir Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i konuşuyor. DNA testi için mahkemeye başvuran Özmen sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu. Fransız kanalı Le Progres de Özmen ve hikayesine yer verdi.
Necla Özmen Fransa'nın önemli basın kuruluşlarından Le Progres'te de gündem oldu.
Neler olmuştu?
