Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Fransa'da Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 11:05 Son Güncelleme: 30.01.2026 - 11:21

Tüm dünya özellikle Venezuela operasyonu ve agresif çıkışlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı konuşurken Türkiye de bir süredir Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i konuşuyor. DNA testi için mahkemeye başvuran Özmen sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu. Fransız kanalı Le Progres de Özmen ve hikayesine yer verdi.

Necla Özmen Fransa'nın önemli basın kuruluşlarından Le Progres'te de gündem oldu.

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ediyor. Hatta bu iddiasıyla ilgili bir babalık davası açtı. Ancak 2025'te Ankara 27. Aile Mahkemesi ancak mahkeme somut delil eksikliği nedeniyle davayı reddetti. Hukuk mücadelesini sürdürmeye kararlı olan Özmen temyize gitti, hatta Müge Anlı'yı da aradı.

