Trafik Derdine Gökyüzünden Çözüm: Uçan Araba Dönemi Başlıyor! Satış Fiyatı da Belli Oldu
Jetgiller'i izlerken içimizden 'Keşke bizde de olsa' dediğimiz o fütüristik hayal, artık gerçeğe dönüşüyor. San Mateo merkezli Alef Aeronautics, dikey kalkış yapabilen ve trafikte devrim yaratmaya hazırlanan uçan arabasını tanıttı. Yakında gökyüzü, sadece kuşlara ve uçaklara değil, hepimize açılıyor. Uçan arabaya sahip olmak isteyenler için 300.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişler alınmaya başlandı.
Jetgiller'in uçan arabaları artık hayal değil, gerçek oluyor!
Alef CEO'su Jim Dukhovny, bu teknolojinin havacılıkta bir dönüşüm başlatacağını söylüyor.
İşte 300.000 dolar ile ön satışa başlayan uçan arabanın görüntüleri…
