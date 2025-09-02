Trafik Derdine Gökyüzünden Çözüm: Uçan Araba Dönemi Başlıyor! Satış Fiyatı da Belli Oldu

Dukhovny, 'Daha sessiz, daha ucuz olan ve pist gerektirmeyen dikey kalkış ve inişli elektrikli havacılık, tüm havacılığın geleceği' diyerek bu yeni döneme işaret ediyor.

Uçan arabaya sahip olmak isteyenler için Alef Aeronautics, 300.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişleri almaya başladı. Şirket, üretimin gelecek yılın başlarında başlamasını bekliyor. Bu yenilikçi araç, trafik sorunlarına çözüm sunmanın yanı sıra, geleceğin ulaşım anlayışını da kökten değiştirebilir.