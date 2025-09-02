onedio
Trafik Derdine Gökyüzünden Çözüm: Uçan Araba Dönemi Başlıyor! Satış Fiyatı da Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
02.09.2025 - 09:08 Son Güncelleme: 02.09.2025 - 09:21

Jetgiller'i izlerken içimizden 'Keşke bizde de olsa' dediğimiz o fütüristik hayal, artık gerçeğe dönüşüyor. San Mateo merkezli Alef Aeronautics, dikey kalkış yapabilen ve trafikte devrim yaratmaya hazırlanan uçan arabasını tanıttı. Yakında gökyüzü, sadece kuşlara ve uçaklara değil, hepimize açılıyor. Uçan arabaya sahip olmak isteyenler için 300.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişler alınmaya başlandı.

Kaynak: https://abc7news.com/post/san-mateo-b...
Jetgiller'in uçan arabaları artık hayal değil, gerçek oluyor!

San Mateo merkezli Alef Aeronautics şirketi, dikey kalkış yapabilen dünyanın ilk uçan arabasını tasarladı. Bu teknolojik gelişme, havacılığın geleceğini şekillendirecek.

ABC7 Haber'in perşembe günü yaptığı habere göre, Alef'in tasarladığı bu uçan araba, yakında Half Moon Bay ve Hollister havalimanlarında test uçuşlarına başlayacak. Şirket, bu havalimanlarıyla test operasyonları için anlaşma sağladı.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, bu teknolojinin havacılıkta bir dönüşüm başlatacağını söylüyor.

Dukhovny, 'Daha sessiz, daha ucuz olan ve pist gerektirmeyen dikey kalkış ve inişli elektrikli havacılık, tüm havacılığın geleceği' diyerek bu yeni döneme işaret ediyor.

Uçan arabaya sahip olmak isteyenler için Alef Aeronautics, 300.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişleri almaya başladı. Şirket, üretimin gelecek yılın başlarında başlamasını bekliyor. Bu yenilikçi araç, trafik sorunlarına çözüm sunmanın yanı sıra, geleceğin ulaşım anlayışını da kökten değiştirebilir.

İşte 300.000 dolar ile ön satışa başlayan uçan arabanın görüntüleri…

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
