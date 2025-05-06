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Tom Hardy Kimdir? Tom Hardy Nereli, Kaç Yaşında? Tom Hardy Evli mi? Tom Hardy'nin Boyu Kaç?

Tom Hardy Kimdir? Tom Hardy Nereli, Kaç Yaşında? Tom Hardy Evli mi? Tom Hardy'nin Boyu Kaç?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 10:04

Hollywood'un en yakışıklı oyunları arasında yer alan Tom Hardy, milyonlarca hayrana sahip. Başarılarıyla gündemden düşmeyen Tom Hardy'nin aksanı bile ilgi topluyor. 

Dünyaca ünlü İngiliz aktör hakkında tüm bilinenleri sizler için derledik. Peki Tom Hardy kimdir? Tom Hardy nereli, kaç yaşında? Tom Hardy evli mi? Tom Hardy'nin boyu kaç? İşte detaylar...

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Tom Hardy Kimdir?

Tom Hardy Kimdir?

Tom Hardy, Hollywood'un en sevilen İngiliz sinema ve televizyon oyuncusudur. Londra’da doğan Hardy, karizmatik duruşu ve çok yönlü oyunculuğuyla dünya çapında ün kazanmıştır. 

'Inception', 'The Dark Knight Rises', 'Mad Max: Fury Road' ve 'Venom' gibi yapımlardaki güçlü performanslarıyla tanınan oyuncu, aynı zamanda yapımcılık ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

Tom Hardy Kaç Yaşında?

Tom Hardy Kaç Yaşında?

Tom Hardy, 15 Eylül 1977 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. 1.75 metre boyunda olan oyuncunun kilosu da yaklaşık 75 kilogramdır. 

Başak burcu olan Hardy, fiziksel dönüşümleriyle de sıkça gündeme gelmektedir; rolüne göre ciddi kilo alıp verebilmesiyle bilinir.

Tom Hardy Aslen Nereli?

Tom Hardy Aslen Nereli?

15 Eylül 1977'de Londra'nın Hammersmith bölgesinde doğan Tom Hardy'nin annesi Anne (Barrett) ressam ve sanatçıdır, babası Edward 'Chips' Hardy ise roman yazarı, senarist ve komedi yazarıdır. Hardy'nin annesi İrlanda kökenlidir. Ailenin tek çocuğu olan Hardy, Londra'nın East Sheen semtinde büyümüştür . 

Eğitim hayatına Tower House School'da başlayan Hardy, ardından Reed's School ve Duff Miller Sixth Form College'da okumuştur. Oyunculuk eğitimini Richmond Drama School ve Drama Centre London'da alan Hardy, Drama Centre London'da eğitim gördüğü süreçte Gary Oldman'ı idolü olarak gördüğünü ve onun sahnelerini taklit ettiğini belirtmiştir.

Tom Hardy'nin Kariyer Başlangıcı

Tom Hardy'nin Kariyer Başlangıcı

Tom Hardy’nin profesyonel oyunculuk kariyeri 2001 yılında, Ridley Scott’ın yönettiği “Black Hawk Down” filmiyle başladı. Ancak sinema dünyasına adım atmadan önce 1998 yılında İngiltere’de düzenlenen “The Big Breakfast” adlı yarışma programında modellik yaparak kısa süreli bir görünürlük kazanmıştı.

Oyunculuk yeteneği ise Drama Centre London’daki eğitimi sırasında fark edildi; burada hocaları tarafından “çok yönlü ve içgüdüsel bir oyuncu” olarak tanımlanıyordu. 

Hardy’nin asıl çıkışını yapmasını sağlayan proje, 2008 yapımı “Bronson” oldu. Gerçek bir suçlunun hayatını konu alan bu filmdeki fiziksel ve psikolojik dönüşümü büyük ses getirdi. Filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden övgü aldı hem de oyunculuk yeteneğini uluslararası ölçekte kanıtlamış oldu.

Tom Hardy'nin Özel Hayatı

Tom Hardy'nin Özel Hayatı

Yakışıklılığıyla dikkat çeken haliyle de özel hayatıyla sık sık gündem olan Tom Hardy, 1999 yılında Sarah Ward isimli yapımcıyla evlendi ancak çiftin evliliği 2004’te sona erdi. 

2009 yılında, “Wuthering Heights” dizisinde birlikte rol aldığı Rachael Speed ile aşk yaşayan Tom Hardy'nin bu birliktelikten 2008 doğumlu bir oğlu oldu. 

2014 yılında ise oyuncu Charlotte Riley ile evlendi; çift hâlâ birlikteliğini sürdürüyor ve bu evlilikten de iki çocukları var. Toplamda üç çocuk babası olan Hardy, ailesini kameraların uzağında büyütmeyi tercih ediyor.

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Tom Hardy'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Tom Hardy'nin Öne Çıkan Açıklamaları

  • “İki tür oyunculuk vardır: ikna edici ve ikna edici olmayan.”

  • “Kendimi oldukça yoğun biri olarak tanımlarım. Bu, umursadığım içindir.” 

  • “Kendimi bir koltuk psikoloğu olarak görüyorum; oturup ne olup bittiğini tahmin etmeyi seviyorum.” 

  • “Sahneye yemek yemek için çıkmazsın; orada yenmek için bulunursun.”

  • “Kendimi bir köpek gibi görüyorum; sadık ve dürüst.”

  • “Baba olmak, hayatımda sahip olduğum en büyük rol.”

  • “Kendimi her zaman dönüştürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, uzun ömürlülüğün anahtarıdır.”

  • “Korkuyu kontrol ederiz. Korku olmadan hepimiz ölü gibiyiz.”

Tom Hardy'nin Yer Aldığı Diziler

Tom Hardy'nin Yer Aldığı Diziler

  • 2001 – Band of Brothers – FC, John Janovec (Mini Dizi)

  • 2005 – Colditz – Jack Rose (Mini Dizi)

  • 2005 – The Virgin Queen – Robert Dudley (Mini Dizi)

  • 2006 – A for Andromeda – John Fleming (TV Dizisi)

  • 2007 – Cape Wrath (Meadowlands) – Jack Donnelly

  • 2007 – Oliver Twist – Bill Sikes (Mini Dizi)

  • 2007 – Gideon’s Daughter – Andrew (TV Dizisi)

  • 2007 – Sweeney Todd – Matthew Payne (TV Dizisi)

  • 2009 – Wuthering Heights – Heathcliff (Mini Dizi)

  • 2009 – The Take – Freddie Jackson (Mini Dizi)

  • 2014–2022 – Peaky Blinders – Alfie Solomons

  • 2017 – Taboo – James Keziah Delaney (Mini Dizi)

Tom Hardy'nin Yer Aldığı Filmler

Tom Hardy'nin Yer Aldığı Filmler

  • 2001 – Black Hawk Down – SPC Lance Twombly

  • 2002 – Deserter – Pascal Dupont

  • 2002 – Star Trek: Nemesis – Shinzon

  • 2003 – Dot the i – Tom

  • 2003 – LD 50 Lethal Dose – Matt

  • 2004 – The Reckoning – Straw

  • 2004 – EMR – Henry

  • 2004 – Layer Cake – Clarkie

  • 2006 – Marie Antoinette – Raumont

  • 2006 – Minotaur – Theo

  • 2006 – Scenes of a Sexual Nature – Noel

  • 2007 – Flood – Zack

  • 2007 – WΔZ – Pierre Jackson

  • 2007 – Stuart: A Life Backwards – Stuart Shorter

  • 2008 – Sucker Punch – Rodders

  • 2008 – RocknRolla – Handsome Bob

  • 2008 – Bronson – Charles Bronson / Michael Peterson

  • 2009 – Thick as Thieves – Michaels

  • 2010 – Inception – Eames

  • 2011 – Sergeant Slaughter, My Big Brother – Dan (Kısa Film)

  • 2011 – Tinker Tailor Soldier Spy – Ricki Tarr

  • 2011 – Warrior – Tommy Riordan Conlon

  • 2012 – This Means War – Tuck Hansen

  • 2012 – The Dark Knight Rises – Bane

  • 2012 – Lawless – Forrest Bondurant

  • 2013 – Locke – Ivan Locke

  • 2014 – The Drop – Bob Saginowski

  • 2015 – Child 44 – Leo Demidov

  • 2015 – Mad Max: Fury Road – Max Rockatansky

  • 2015 – London Road – Mark

  • 2015 – Legend – Ronald & Reginald Kray

  • 2015 – The Revenant – John Fitzgerald

  • 2017 – Dunkirk – Farrier

  • 2017 – Star Wars: The Last Jedi – FN-926 (Silinmiş Sahne)

  • 2018 – Venom – Eddie Brock / Venom

  • 2020 – Capone – Al Capone

  • 2021 – Venom: Let There Be Carnage – Eddie Brock / Venom

  • 2021 – Spider-Man: No Way Home – Eddie Brock / Venom (Kısa Görünüm)

  • 2023 – The Bikeriders – Johnny Davis

  • 2024 – Venom: The Last Dance – Eddie Brock / Venom

  • 2025 – Havoc – Walker

Tom Hardy'nin Güncel Projeleri

Tom Hardy'nin Güncel Projeleri

Filmler

  • 2025 – Havoc – Walker
  • Netflix'te 25 Nisan 2025'te yayınlanan bu aksiyon-gerilim filminde Hardy, yozlaşmış bir dedektif olan Walker'ı canlandırıyor. Film, bir uyuşturucu anlaşmasının ters gitmesinin ardından, politik bir figürün oğlunu kurtarmaya çalışan Walker'ın hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Gareth Evans üstleniyor ve oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Timothy Olyphant ve Jessie Mei Li gibi isimler yer alıyor. 

Diziler

  • 2025 – MobLand – Harry Da Souza
  • Paramount+ platformunda 30 Mart 2025'te prömiyer yapan bu suç dizisinde Hardy, Harrigan suç ailesi için çalışan bir 'düzenleyici' olan Harry Da Souza'yı canlandırıyor. Dizi, iki rakip suç ailesi arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın etkilerini konu alıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği dizide Helen Mirren ve Pierce Brosnan da başrollerde yer alıyor.

Tom Hady'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Tom Hady'nin Ödülleri ve Adaylıkları

**Tom Hardy, bugüne kadar toplamda 7 ödül kazanmış ve 36 farklı ödül için aday gösterilmiştir.

Kazandığı Ödüller

  • BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü (2011)

  • İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından 'geleceğin yıldızı' olarak seçildi. Vanity Fair+1Wikipedia+1

  • British Independent Film Awards – En İyi Erkek Oyuncu

  • - Bronson (2009)

  • - Legend (2015) Vanity Fair+3Kiwix Server+3Wikipedia+3

  • Critics' Choice Movie Awards – Aksiyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu

  • Mad Max: Fury Road (2015) performansıyla ödüle layık görüldü. Wikipedia

  • C21 International Drama Awards – En İyi Erkek Oyuncu

  • Taboo dizisindeki performansıyla 2017'de ödül kazandı.

  • Chlotrudis Awards – En İyi Erkek Oyuncu

  • Locke (2014) filmindeki performansıyla ödül aldı.

  • Los Angeles Film Critics Association – En İyi Erkek Oyuncu

         Locke (2014) filmindeki performansıyla ödül kazandı.

  • Toronto Film Critics Association – En İyi Erkek Oyuncu

         Legend (2015) filmindeki performansıyla ödül aldı.

Önemli Adaylıklar

  • Akademi Ödülleri (Oscar) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • The Revenant (2015) filmindeki John Fitzgerald rolüyle 2016'da aday gösterildi. Wikipedia

  • BAFTA Televizyon Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • Stuart: A Life Backwards (2008) yapımıyla adaylık aldı. FilmAffinity

  • Avrupa Film Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • Locke (2014) filmindeki performansıyla aday gösterildi. TVGuide.com+2Kiwix Server+2Wikipédia, l'encyclopédie libre+2

  • Laurence Olivier Ödülleri – En İyi Yeni Oyuncu

  • In Arabia We'd All Be Kings (2004) tiyatro oyunundaki performansıyla adaylık aldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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