Tom Hardy Kimdir? Tom Hardy Nereli, Kaç Yaşında? Tom Hardy Evli mi? Tom Hardy'nin Boyu Kaç?

Tom Hardy’nin profesyonel oyunculuk kariyeri 2001 yılında, Ridley Scott’ın yönettiği “Black Hawk Down” filmiyle başladı. Ancak sinema dünyasına adım atmadan önce 1998 yılında İngiltere’de düzenlenen “The Big Breakfast” adlı yarışma programında modellik yaparak kısa süreli bir görünürlük kazanmıştı.

Oyunculuk yeteneği ise Drama Centre London’daki eğitimi sırasında fark edildi; burada hocaları tarafından “çok yönlü ve içgüdüsel bir oyuncu” olarak tanımlanıyordu.

Hardy’nin asıl çıkışını yapmasını sağlayan proje, 2008 yapımı “Bronson” oldu. Gerçek bir suçlunun hayatını konu alan bu filmdeki fiziksel ve psikolojik dönüşümü büyük ses getirdi. Filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden övgü aldı hem de oyunculuk yeteneğini uluslararası ölçekte kanıtlamış oldu.