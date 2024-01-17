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The Sims 4'e Tarih ve Gotik Giyim Temalı İki Yeni Kit Yolda

The Sims 4'e Tarih ve Gotik Giyim Temalı İki Yeni Kit Yolda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 22:53

The Sims serisinin ardı arkası kesilmeyen ek paketlerine artık hepimiz alıştık. Oynaması tamamen ücretsiz olan The Sims 4 için tarih ve gotik giyim temalı iki farklı ek paket yolda.

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The Sims 4 bir süre önce oynaması tamamen ücretsiz bir modele geçiş yapmıştı.

The Sims 4 bir süre önce oynaması tamamen ücretsiz bir modele geçiş yapmıştı.

İlk çıkışında serinin önceki oyunlarında verilen pek çok özgürlüğü oyuncuların elinden almış olmasıyla eleştirilse de sonrasında yorumlarını düzeltmeyi başaran The Sims 4 artık mevcut olduğu her platformda ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Fakat her The Sims hayranı bilir ki bu serinin alamet-i farikası ek paketleridir.

Fakat her The Sims hayranı bilir ki bu serinin alamet-i farikası ek paketleridir.

İlk The Sims oyunundan beri karşımıza sayısız ek paket ile çıkmış seri oynaması tamamen ücretsiz olan The Sims 4'te de bu stratejisini geride bırakmış değil. Kısacası The Sims 4 ücretsiz olmuş olabilir ancak oyun zevkinizi katlamak isterseniz ek paketler için harcama yapmanız gerek.

The Sims 4 için yolda iki yeni ek paketimiz daha var. Bunlardan ilki gotik giyim tarzını öne çıkartacak olan Goth Galore Kit.

The Sims 4 için yolda iki yeni ek paketimiz daha var. Bunlardan ilki gotik giyim tarzını öne çıkartacak olan Goth Galore Kit.

Gotikler müjde! Her yanından zımbalar fışkıran deri ceketlerinizi naftalin kokulu dolaplarınızdan çıkartabilirsiniz. Goth Galore Kit ek paketi ile birlikte oyuna bu tarza gönül vermiş kişileri hayli mutlu edecek yeni kıyafet ve aksesuarlar eklenecek. Elbette ekseriyetinin siyah olacağını belirtmeye gerek dahi yok.

Diğer ek paketimiz ise şaşalı şatolar yaratmamıza olanak sağlayacak Castle Estate Kit.

Diğer ek paketimiz ise şaşalı şatolar yaratmamıza olanak sağlayacak Castle Estate Kit.

Komşu çatlatmak için yaptığınız havuzlu villalar size tat vermiyor, bahçesinde barbekü partileri çevirdiğiniz evinizi sıkıcı mı buluyorsunuz? Bir de şatoları deneyin! Castle Estate Kit sayesinde abartılı şatolar, ilhamını bu şaşa ve tarihten alan yaşam alanları yaratmak mümkün olacak. Her iki ek paket de 18 Ocak tarihinde karşımızda olacak. Kitlerin fiyatlarının ise 40 dolar olacağını belirtmekte fayda var.

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