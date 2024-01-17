The Sims 4'e Tarih ve Gotik Giyim Temalı İki Yeni Kit Yolda
The Sims 4'e Tarih ve Gotik Giyim Temalı İki Yeni Kit Yolda
The Sims serisinin ardı arkası kesilmeyen ek paketlerine artık hepimiz alıştık. Oynaması tamamen ücretsiz olan The Sims 4 için tarih ve gotik giyim temalı iki farklı ek paket yolda.
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The Sims 4 bir süre önce oynaması tamamen ücretsiz bir modele geçiş yapmıştı.
Fakat her The Sims hayranı bilir ki bu serinin alamet-i farikası ek paketleridir.
The Sims 4 için yolda iki yeni ek paketimiz daha var. Bunlardan ilki gotik giyim tarzını öne çıkartacak olan Goth Galore Kit.
Diğer ek paketimiz ise şaşalı şatolar yaratmamıza olanak sağlayacak Castle Estate Kit.
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