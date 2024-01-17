The Sims 4'e Tarih ve Gotik Giyim Temalı İki Yeni Kit Yolda

Komşu çatlatmak için yaptığınız havuzlu villalar size tat vermiyor, bahçesinde barbekü partileri çevirdiğiniz evinizi sıkıcı mı buluyorsunuz? Bir de şatoları deneyin! Castle Estate Kit sayesinde abartılı şatolar, ilhamını bu şaşa ve tarihten alan yaşam alanları yaratmak mümkün olacak. Her iki ek paket de 18 Ocak tarihinde karşımızda olacak. Kitlerin fiyatlarının ise 40 dolar olacağını belirtmekte fayda var.