Testin Sonunda Yeni Anne- Babalara Bir Tavsiyemiz Var!

“Diğer bebekler neler yapıyor? O yürümüş mü, bu konuşmuş mu?” gibi soruların altında ezilmeyin. Her çocuk kendi hızında büyür, kendi zamanında gelişir. Kimisi erkenden adım atar, kimisi önce kelimelerle kendini anlatır. Ama unutmayın, hepsi bir şekilde öğrenir, gelişir, ilerler. Eğer doktor da her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsa, diğer bebekleri düşünerek kendinizi gereksiz yere yormayın. Her kıyaslama, anın kıymetini biraz daha gölgeler. Siz kendi bebeğinizin eşsiz yolculuğuna odaklanın. Onun gözlerindeki ışığı, her yeni becerideki heyecanı fark edin. Anın tadını çıkarın çünkü bu anlar bir daha geri gelmeyecek.