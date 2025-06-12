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Testin Sonunda Yeni Anne- Babalara Bir Tavsiyemiz Var!

etiket Testin Sonunda Yeni Anne- Babalara Bir Tavsiyemiz Var!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 18:33

Tebrikler, artık anne- baba oldunuz! Bu cümle bile yeterince heyecan verici, değil mi? Şimdi hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Her şey çok güzel ama bir o kadar da hızlı ve yoğun… Tam da bu yüzden, testin sonunda size minicik ama kalpten bir tavsiyemiz var.

Hazırsan başlayalım👇

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1. Çocuğunuzun sağlıklı sınırlar içinde özgürce büyümesini sağlamak için esnek bir anne- baba olabileceğinizi düşünüyor musunuz?

2. Çocuk bakımı konusunda ne kadar sabırlısınız?

3. Bu özelliklerden hangisi anne- baba rolündeki size daha uygun?

4. Çocuk yetiştirme konusunda ne düşünüyorsunuz?

5. Bebeğiniz doğduğundan beri kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

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6. Siz parkta bebeğinizle oynarken bir anne gelip şöyle diyor: "Bizimki 10 aylıkken yürümeye başlamıştı, bebeğiniz daha yürümüyor mu?" Bu durumda tepkiniz nasıl olur?

7. Sizce anne- baba olmanın bir yaşı var mı?

8. Son olarak, çocuğunuz büyüdüğünde nasıl bir ebeveyn olacaksınız?

Kıyaslamayı bırakın!

“Diğer bebekler neler yapıyor? O yürümüş mü, bu konuşmuş mu?” gibi soruların altında ezilmeyin. Her çocuk kendi hızında büyür, kendi zamanında gelişir. Kimisi erkenden adım atar, kimisi önce kelimelerle kendini anlatır. Ama unutmayın, hepsi bir şekilde öğrenir, gelişir, ilerler. Eğer doktor da her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsa, diğer bebekleri düşünerek kendinizi gereksiz yere yormayın. Her kıyaslama, anın kıymetini biraz daha gölgeler. Siz kendi bebeğinizin eşsiz yolculuğuna odaklanın. Onun gözlerindeki ışığı, her yeni becerideki heyecanı fark edin. Anın tadını çıkarın çünkü bu anlar bir daha geri gelmeyecek.

Sürekli konuşun!

'Daha küçük, anlamaz” demeyin. Bebeğinizle bol bol konuşun, gülümseyin, şarkılar söyleyin. Ona güzel şeylerden bahsedin, gününüzün nasıl geçtiğini anlatın, belki ufak bir masal uydurun. Anlamıyor gibi görünse de, tüm bu anlar onun kalbinde yer eder. Sevginizin sesi, kokusu ve ritmi, onun iç dünyasında bir güven zemini oluşturur. Bu bağ, sadece bugünü değil, ileride gelişecek karakterinin de temelini şekillendirir. O yüzden her gün, minik bebeğinizle bol bol iletişim kurmayı unutmayın!

Yardım almaktan çekinmeyin!

İyi bir ebeveyn olmanın yolu, kendi ruhsal ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmemekten geçer. Uykusuzluk, yalnızlık ya da tükenmişlik hissettiğinizde bunu bastırmak yerine destek istemekten çekinmeyin. Unutmayın: siz ne kadar iyiyseniz, bebeğiniz de o kadar iyi olur. Mesela “her şeyi tek başıma yapmalıyım” baskısı sizi yıpratabilir. Aile büyüklerinden, arkadaşlardan ya da uzmanlardan destek almak sizi zayıf yapmaz. Aksine, bu süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlar.

Küçük anların kıymetini bilin!

İlk gülümseme, minik bir kahkaha, uykusunda yüzüne yerleşen o huzur… Bu anlar sandığınızdan çok daha hızlı geçip gidecek.  Bu sebeple anları saklamanın yollarını arayın .İnternette bu anıları biriktirebileceğiniz harika fikirler var. Bir kutu hazırlayabilirsiniz mesela... Albüm yapabilir, fotoğrafları eski usul bastırıp sayfalara yazılar yazabilirsiniz. İleride yorulduğunuzda ya da sadece durup soluklanmak istediğinizde, bu küçük hatıralar size “iyi ki” dedirtecek. Ruhunuzda hep bir yerleri sıcacık tutacak.

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miray soysal
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