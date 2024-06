Teos Antik Kenti'ndeki 1800 Yaşındaki Anne: İzmir’in Umay Nine Ağacı

Türk mitolojisinde sık sık yüce anlamlar yüklenen ağaçlar, annelik olgusuyla bağdaştırılmıştır. Dünyanın her yerinde baharda kendini yenileyen ağaçlar gibi insanlarda yaşam döngüsü de kadınlar üzerinden bu şekilde devam ettiğine inanılır. Zeytin ağacının gümüşi yeşil yapraklarıyla zorlu çevre koşullarına dayanmaları yüzyıllardır barış, erdem ve uzun ömrün sembolü olarak bilinir.

Umay Nine Ağacı’nın da göğe uzanan budaklı dalları ve yüzyıllardır varlığıyla bu tabiatın ve bağın güçlü bir sembolüne dönüşmüştür. Kadim bir geçmişin izlerini taşıyan ve kuraklık, fırtına ve yakıcı güneş gibi koşulları atlatan dayanıklı Umay Nine Ağacı bize ve doğaya meyvelerini her sene vermeyi sürdürmeye devam etmekte.

Umay Ninenin yıllardır toprağın içinde bulunan ve daha da inmeye devam eden güçlü kökleri doğa ile sonsuz bir bağ kurmaya devam ederken dalları da gölgesinde soluklanıp huzur bulan nice neslin hikayelerini hafızasında barındırmaya devam ediyor.