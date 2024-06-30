Teos Antik Kenti'ndeki 1800 Yaşındaki Anne: İzmir’in Umay Nine Ağacı
Teos Antik Kenti'ndeki 1800 Yaşındaki Anne: İzmir’in Umay Nine Ağacı
İzmir’de bulunan antik liman kenti Teos’da geçmişin görkemli hikayelerini hala bize fısıldıyor. Taş yolları, yüzyıllar içinde aşınmış antik surları ve tepede yükselen akropolü deniz ticareti, sanat ve felsefeyle büyüyüp gelişen bir medeniyetin en büyük tanıkları… İnsan yapımı bu kalıntıların ortasında ise doğanın ve yaşam döngüsünün sessiz bir bekçisi bulunmakta: Orta Asya ve Anadolu mitolojisinin en köklü figürlerinden biri olan Umay Nine’nin adıyla anılan, yaklaşık 1800 yaşındaki zeytin ağacını gelin birlikte öğrenelim.
Kimdir Umay Nine?
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