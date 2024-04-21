Saklı Cennetler: İzmir’in Her Biri Birbirinden Güzel Köyleri

Özbek Köyü adından da anlayacağınız üzere Osmanlı döneminde Özbekistan’dan göç eden Özbeklerin kurduğu bir köy. Burası diğer köyler gibi daha içeriye ya da dağların eteklerinde değil sahil kenarında bulunan taş evleriyle ünlü bir balıkçı köyü aslında. E durum böyle olunca köyün temel geçim kaynağı balıkçılık olmuş. Özellikle Levrek, Kaya ve Tekir Barbunu, Çipura, Mercan, Sargoz, Mırmır, Kefal, Karides ve Dil Balığı zamanında o köyde olursanız mutlaka denemenizi öneririz.