Saklı Cennetler: İzmir’in Her Biri Birbirinden Güzel Köyleri
Saklı Cennetler: İzmir’in Her Biri Birbirinden Güzel Köyleri
Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/izmirin-e...
'Coğrafya kaderdir” sözünü hissedeceğimiz bir yazı ile yine karşınızdayız. İzmir denilince akıllara genelde turistik yerler gelse de öyle güzel köyleri var ki insanın “bu köyler köy de bizim köyler ne acaba” dedirtiyor. Gelin kimisi “Slow food” kimisi UNESCO listesinde bulunan bu güzel köylerimizi beraber inceleyelim.
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1. Barbaros Köyü
Türkiye’nin ilk tematik festivali de burada ortaya çıkmış!
2. Gölcük Köyü
Gölcük köyünde huzur çok uzak değil...
3. Şirince Köyü
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Matematik Köyünü gördünüz mü?
4. Bademli Köyü
Zindancık Koyu'nun turkuaz rengi denizi...
5. Germiyan Köyü
Slow Food ve Germiyan Köyü
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6. Kozbeyli Köyü
Kozbeyli'de dibek kahvesi keyfi...
7. Kösedere Köyü
Zeytin ve üzümün lezzetli geçmişi...
8. Lübbey Köyü
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Korku filmi seti değil Lübbey Köyü...
9. Bilgi Köyü
2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde Birgi...
10. Özbek Köyü
1000 yıllık çınar ağacı...
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11. Saip Köyü
Köyün kültür merkezi: Saip Kır Kahvesi
12. Ildır Köyü
Dünya’da görülebilir en güzel günbatımı...
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İzmir'in her yeri olduğu gibi köyleri de güzel ancak dibek kahvesi deyince Mardin'i söylerim, orda dibek içtiğiniz zaman diğer tüm dibek kahvelerinin tadının... Devamını Gör
sevgili Mamamiaa her iki yerde de içen birisi olarak tabii ki Mardin'in yeri ayrı 😌