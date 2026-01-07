onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tenisle Hayatımıza Giren Şahin Gözü Teknolojisi Nedir?

etiket Tenisle Hayatımıza Giren Şahin Gözü Teknolojisi Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
07.01.2026 - 11:31

Eskiden tenis izleyen biriyseniz, top çizgiye değdi ya da değmedi tartışmalarının yapıldığını çok görürsünüz! Ekrandan izleyenden tribünde izleyene kadar herkes yorum yapardı. Ama artık bu karmaşa ortadan kalktı! Nasıl mı? Şahin Gözü teknoloji sayesinde.

Gelin, birlikte Şahin Gözü teknolojisine bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak ne zaman ortaya çıktığına bakalım!

1. İlk olarak ne zaman ortaya çıktığına bakalım!

Şahin gözü teknolojisi ilk kez profesyonel teniz maçlarında kullanıldı! Tenis topu çizgiye değip değmediği kaderi değiştirdiği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hakemler ne kadar dikkatli olsa da insan gözü bir noktada kusurlu... Bu yüzden Şahin Göz ortaya çıkıyor ve net değerlendirmeler yapıyor! Oyuncular itiraz ettiği anda başvurulacak bir teknoloji! Bu teknoloji sadece tenisle sınırlı kalmayarak spor dünyasında harika bir dönüşüm yarattı!

2. Peki, nasıl bir işleyişi var?

2. Peki, nasıl bir işleyişi var?

Tek bir kameraya dayanmıyor. Kortun farklı yerlerine yüksek hızlı kameralar yerleştirilir. Bu kameralar topun hareketini farklı yer ve açılardan güzelce çeker. Mesela bu sistem sayesinde topun havadaki hareketleri de kaydedilebiliyor. Kameralardan elde edilen veriler bir araya toplandığı zaman üç boyutlu bir hareket modeli çıkıyor karşımıza. Böylece topun nereye temas ettiği net bir şekilde görülebiliyor! Yani itiraz sonucu ekrana yansıtılan animasyonlar matematiksel bir hesaplamanın sonucu!

3. O halde milimetrik hesaplamalar yapılıyor!

3. O halde milimetrik hesaplamalar yapılıyor!

Şahin gözün en çok şaşırtan özelliklerinden biri... Milimetrik ölçüm yapabilmesi! Top çizgiye ne kadar yaklaşmış ya da yakın düşmüş sistem tarafından çok hassas bir şekilde ölçülebiliyor. Tabi ki, mutlak bir kusursuzluktan bahsedilemez... Ama hata payı insan gözünden çok daha düşük olur. Bu yüzden hakem kararlarını destekleyen güçlü bir araç!

4. Oyuncular daha rahat itiraz eder ve izleyenler daha emin izler.

4. Oyuncular daha rahat itiraz eder ve izleyenler daha emin izler.

Şahin Göz teknoloji sayesinde itiraz etme hakkı güçlendi! Oyuncular çok rahat bir şekilde hakemin verdiği kararın doğru olmadığını belirtebiliyor. Belirli sayıdaki itiraz hakkı kullanılabiliyor! Bu durum sadece hakemler ve oyuncular için değil, izleyenler için de harika bir şey. Neden mi? Çünkü topun net bir şekilde nereye düştüğünü görmek heyecanı artırıyor ve spora olan güven artıyor!

5. Peki, görüntüler neden gerçekçi değil!

5. Peki, görüntüler neden gerçekçi değil!

Çünkü görüntüler topun gerçek fotoğrafı ya da görüntüsü olmaz. Matematiksel verilerle oluşturulan bir model! Sistem, kameraların kaydettiği hareketleri analiz eder ve topun yolunu çizer. Bu yüzden görüntüler pürüzsüz bir şekilde olmaz. Fakat bu hayali şeyler oldukları anlamına gelmez! Ölçümle birlikte insan gözünün tam olarak algılayamadıklarının görselleştirilmesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tenisten sonra diğer sporlara da uyarlandı.

6. Tenisten sonra diğer sporlara da uyarlandı.

Şahin Göz teknolojisi sadece tenisle sınırlı kalmadı! Futbol, kriket ve voleybol gibi spor dallarında da kullanılmaya başlandı. Tabi ki her sporda sistem faklı şekilde çalışıyor. Fakat temel mantık aynı şekilde işliyor! Hareketleri takip edip doğru noktayı saptamak... 

Özellikle futboldaki VAR sisteminin gelişimde çok etkili oldu. Futboldaki tartışma anlarının azalmasına da katkısı var!

7. Oyuncunun psikolojisini de etkiliyor...

7. Oyuncunun psikolojisini de etkiliyor...

Şahin Göz sadece teknik bir araç değil... Aynı zamanda oyuncunun psikolojisini de etkiler. Çünkü oyuncu yanlış karar verildiğini düşündüğü zaman bunu kontrol ettirebileceğini biliyor! Bu da stres seviyesinin daha düşük olmasını sağlar. Oyuncu kendini güvende hissederek hamlelerini yapar!

8. Son olarak... Tartışmalar tamamen bitmiş durumda değil!

8. Son olarak... Tartışmalar tamamen bitmiş durumda değil!

Şahin Göz teknolojisinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Fakat maalesef sihirli bir değnek değil. Bu yüzden sistemin kendisi de tartışma konusu olabiliyor. Spordaki adalet algısını güçlendirse de bazı insanlar güvenirliği konusunda emin olamıyor. Bu yüzden tartışmalar tamamen bitmedi ama azalmış durumda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın