Temizlikten Ne Kadar Anlıyorsun?
Temizlikten Ne Kadar Anlıyorsun?
Temizlik işi bazılarımız için tam bir terapi, bazılarımız içinse “acaba ne zaman bitecek?” sorusunun cevapsız kalması! Peki, sen temizlikte ne kadar iyisin? Hadi, test edelim bakalım!
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1. Misafirlerin gelmesine sadece 1 saat kaldı ve ev darmadağın. İlk hamlen ne olur?
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2. İlk soruyu geçtik, şimdi devam ediyoruz. Bulaşık makinesine tencere ve tavaları nasıl yerleştirirsin?
3. “Bunu temizlemeyi hep erteliyorum” dediğin bir yer var mı?
4. Güzel gidiyoruz! Bir odada sadece bir şey temizleyebilecek olsan, neyi temizlerdin?
5. Halıya kahve döküldü! Nasıl temizlersin?
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