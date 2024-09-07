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Temizlikten Ne Kadar Anlıyorsun?

etiket Temizlikten Ne Kadar Anlıyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 10:31

Temizlik işi bazılarımız için tam bir terapi, bazılarımız içinse “acaba ne zaman bitecek?” sorusunun cevapsız kalması! Peki, sen temizlikte ne kadar iyisin? Hadi, test edelim bakalım!

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1. Misafirlerin gelmesine sadece 1 saat kaldı ve ev darmadağın. İlk hamlen ne olur?

2. İlk soruyu geçtik, şimdi devam ediyoruz. Bulaşık makinesine tencere ve tavaları nasıl yerleştirirsin?

3. “Bunu temizlemeyi hep erteliyorum” dediğin bir yer var mı?

3. “Bunu temizlemeyi hep erteliyorum” dediğin bir yer var mı?

4. Güzel gidiyoruz! Bir odada sadece bir şey temizleyebilecek olsan, neyi temizlerdin?

5. Halıya kahve döküldü! Nasıl temizlersin?

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6. Tam hız devam! Çamaşır yıkarken renkli ve beyazları nasıl ayırır mısın?

7. Yerleri temizlerken hangi yöntemi kullanırsın?

7. Yerleri temizlerken hangi yöntemi kullanırsın?

8. Temizlik malzemelerin konuşabilseydi, sana ne derlerdi?

9. Neredeyse sona geldik! Bir süper güç seçebilecek olsan, hangisi temizlik için ideal olurdu?

10. Ve son sorumuz! En sevdiğin temizlik ürününün kokusu hangisi?

Sen tam bir temizlik gurususun!

Sen tam bir temizlik gurususun!

Her şeyin yerli yerinde, pırıl pırıl olması senin işin. Evinde her zaman harika bir düzen var ve bu da senin pratik ve etkili yöntemlerin sayesinde. Temizlik yaparken gösterdiğin özen gerçekten takdire şayan. Misafirlerin geldiğinde evine hayran kalmaması mümkün değil! Senin için temizlik adeta bir sanat ve bunu da büyük bir başarıyla yapıyorsun. Her detayı düşünerek, evini hem tertemiz yapıyorsun hem de atmosferini güzelleştiriyorsun. Tebrikler, bu işin kitabını yazabilirsin!

Sen temizlik işini hızlı ve pratik çözümlerle hallediyorsun.

Sen temizlik işini hızlı ve pratik çözümlerle hallediyorsun.

Detaylarda kaybolmadan, işin özüne odaklanıp kısa sürede evini toparlıyorsun. Temizlik anlayışın, zamanı verimli kullanmak ve en önemli kısımlara odaklanmak üzerine kurulu. Bu sayede evin her zaman düzenli ve temiz kalıyor. Karmaşadan uzak duruyor, işleri pratik yollarla kolaylaştırıyorsun. Bravo, bu işte gerçekten iyisin!

Temizlik sana biraz angarya gibi geliyor olabilir ama yine de işin ucundan tutuyorsun.

Temizlik sana biraz angarya gibi geliyor olabilir ama yine de işin ucundan tutuyorsun.

Az çabayla en iyi sonucu almanın bir yolunu bulmuşsun. Evinin temel temizliğini yaparak yaşam alanını yeterince düzenli tutuyorsun. Belki bazen biraz daha özen göstersem mi diye düşünüyorsun ama genel olarak rahatsın. Küçük dokunuşlarla yaşam alanını daha keyifli hale getirebileceğini unutma!

Temizlikle aranız biraz mesafeli galiba.

Temizlikle aranız biraz mesafeli galiba.

Senin için temizlik pek de öncelikli bir iş değil gibi. Ama belki de biraz daha özen göstererek evini daha keyifli ve rahat bir hale getirebilirsin. Temizlik alışkanlıklarını gözden geçirip, biraz daha fazla zaman ayırarak yaşam alanını daha ferah tutmak seni mutlu edebilir. Küçük adımlarla temizlikle daha samimi bir ilişki kurabilir, evde geçirdiğin zamanı daha keyifli hale getirebilirsin. Ne dersin?

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