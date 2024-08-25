Temizlik Yaparken Ne Kadar Yoruluyorsun?
Temizlik Yaparken Ne Kadar Yoruluyorsun?
Temizlik yapmak kimi zaman çok yorucu bir işe dönüşebilir....
Peki ya sen temizlik yaparken ne kadar yoruluyorsun?
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1. Evin hangi bölümünde temizlik yaparken en çok vakit geçiriyorsun?
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2. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?
3. Bir temizlik seansın genellikle ne kadar sürer?
4. Temizlik yaparken kaç mola verirsin?
5. Temizlik sırasında en çok hangi aleti kullanırsın?
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