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Temizlik Yaparken Ne Kadar Yoruluyorsun?

etiket Temizlik Yaparken Ne Kadar Yoruluyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 11:01

Temizlik yapmak kimi zaman çok yorucu bir işe dönüşebilir....

Peki ya sen temizlik yaparken ne kadar yoruluyorsun?

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1. Evin hangi bölümünde temizlik yaparken en çok vakit geçiriyorsun?

2. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?

3. Bir temizlik seansın genellikle ne kadar sürer?

4. Temizlik yaparken kaç mola verirsin?

5. Temizlik sırasında en çok hangi aleti kullanırsın?

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6. Temizlik sonrası kendini nasıl hissedersin?

7. Ne sıklıkla temizlik yaparsın?

8. Temizliğe nereden başlarsın?

Temizlik sonunda inanılmaz yoruluyorsun...

Temizlik işini bitirdiğinde kendini bir sünger gibi hissetmekten daha kötüsü yoktur. Evde her şey ışıl ışıl, ama sen bir 'büyük temizlik maratonu' sonrası bitkin düşmüş bir koşucu gibi yere serilmişsin. Yerleri silmek, toz almak, rafları düzenlemek derken terden göz gözü görmüyor, ellerin temizlik robotu haline gelmiş. Üstüne üstlük her köşede hala birazcık toz var mı var, yoksa bu yalnızca gözlerinin temizlik krizine girmesi mi? Bir süre sonra, elindeki süpürgenin adını öğrenip ona “dostum” diye hitap etmeye başlıyorsun ve muhtemelen “temizlik kurdu” moduna geçiyorsun. Neyse ki, iş bittiğinde ve o muazzam dağınıklık yok olduğunda, başkalarının “ne kadar temiz” dediği, senin için kendi kişisel zafer kupan gibi görünüyor.

Aşırı yorulduğunu söyleyemeyiz...

Temizlik işini bitirdiğinde kendini bir hayli yorgun hissetmen doğal. Evde her şey düzenli ve temiz, ama sen yorgun bir savaşçı gibi hissediyorsun. Yerleri silmek, toz almak ve eşyaları düzenlemek derken, enerjin tükenmiş ve her kasın ağrıyor. Üstelik, her köşede hala biraz toz olduğunu görmek, çabalarının yeterli olmadığını düşündürebilir. Temizlik bittikten sonra, işin verdiği yorgunluk bir süreliğine üzerini kaplıyor; ancak sonunda her şeyin pırıl pırıl olması, elde ettiğin başarı duygusunu hissettiriyor. Bu huzur verici temizlik anı, tüm yorgunluğu unutturuyor...

Neredeyse hiç yorulmuyorsun...

Temizlik işini bitirdiğinde neredeyse hiç yorulmadığını hissetmen şaşırtıcı olabilir. Evin her köşesi düzenli ve temiz, her şey yerli yerinde. Tüm bu süreçte enerjin hiç tükenmemiş gibi görünüyor. Belki de temizlik yapmak senin için bir tür meditasyon haline gelmiş ve bu yüzden yorgunluk hissetmiyorsun. İşin sonunda evin ferah ve düzenli hali, senin için en büyük ödül gibi. Hatta temizlikten sonra, kendini hem ruhsal hem de fiziksel olarak tazelemiş gibi hissediyorsun. Bu rahatlama hali, temizlik sonrası elde ettiğin dinginliği ve ferahlığı artırıyor.

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